После мощного ночного ливня центр Ростова ушел под воду

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:42
Донскую столицу накрыло долгожданным дождем посреди ночи 3 сентября. Несколько часов ливень шел, не прекращаясь. Вскоре центральные улицы превратились в полноводные реки. Местные жители сняли на камеру потоки дождевой воды по улице Лермонтовской, переулкам Халтуринскому, Соборному, Семашко.
— Дождик — это здорово. В помощь пожарным, — пишут в соцсетях горожане. — Дождались!
В других районах дороги тоже подтопило. Например, на Сельмаше, в ЖК «Екатерининский» и на Северном — улица Орбитальная. Не исключено, что водой наполнился и мост Малиновского на Западном. Из-за отсутствия ливневок он уходит под воду одним из самых первых в Ростове.
Накануне днем в городе ввели режим повышенной готовности для коммунальных служб. Понадобилась ли их помощь ночью, или осадки без постороннего вмешательства стекли в Дон и впитались в землю, неизвестно. К утру о ливнях напоминал только местами влажный асфальт.
Ранее стало известно о еще одном проявлении непогоды. Молния ударила в линию электропередач, из-за чего погас свет в Нахичевани и половине Александровки.