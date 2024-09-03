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Published Сегодня, 05:40

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После мощного ночного ливня центр Ростова ушел под воду

После мощного ночного ливня центр Ростова ушел под воду

3 сентября 2024, 05:40
Фото: Изображение Midjourney
После мощного ночного ливня центр Ростова ушел под воду
Несколько центральных улице Ростова затопило после сильного дождя, сообщает telegram-канал «Новости Ростова».

Донскую столицу накрыло долгожданным дождем посреди ночи 3 сентября. Несколько часов ливень шел, не прекращаясь. Вскоре центральные улицы превратились в полноводные реки. Местные жители сняли на камеру потоки дождевой воды по улице Лермонтовской, переулкам Халтуринскому, Соборному, Семашко.

— Дождик — это здорово. В помощь пожарным, — пишут в соцсетях горожане. — Дождались!

В других районах дороги тоже подтопило. Например, на Сельмаше, в ЖК «Екатерининский» и на Северном — улица Орбитальная. Не исключено, что водой наполнился и мост Малиновского на Западном. Из-за отсутствия ливневок он уходит под воду одним из самых первых в Ростове.

Пушкинская в Ростове-на-Дону превратилась в бурлящий поток воды
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Накануне днем в городе ввели режим повышенной готовности для коммунальных служб. Понадобилась ли их помощь ночью, или осадки без постороннего вмешательства стекли в Дон и впитались в землю, неизвестно. К утру о ливнях напоминал только местами влажный асфальт.

Ранее стало известно о еще одном проявлении непогоды. Молния ударила в линию электропередач, из-за чего погас свет в Нахичевани и половине Александровки.

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