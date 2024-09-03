После мощного ночного ливня центр Ростова ушел под воду

В других районах дороги тоже подтопило. Например, на Сельмаше, в ЖК «Екатерининский» и на Северном — улица Орбитальная. Не исключено, что водой наполнился и мост Малиновского на Западном. Из-за отсутствия ливневок он уходит под воду одним из самых первых в Ростове.