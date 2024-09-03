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Published Сегодня, 07:08

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Updated Сегодня, 07:10

Ростовские студенты пожаловались на огромное количество клопов в общежитии

«После них все чешется»: студенты рассказали, как их мучают клопы в общежитии Ростова

3 сентября 2024, 07:08
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовские студенты пожаловались на огромное количество клопов в общежитии

Студенты вуза в Ростове рассказали о клопах в общежитии

В Ростове-на-Дону студенты одного из вузов вынуждены воевать с клопами, которые расплодились в общежитии. Они обратились в редакцию RostovGazeta за помощью.

В старых общежитиях одного из вузов Ростова-на-Дону расплодились клопы. Проживающие в нем студенты стали замечать у себя на теле красные пятна, которые нестерпимо чесались. Учащиеся долгое время пытались бороться с насекомыми самостоятельно, но большинство средств не помогали.

«Мне предложили только одно — научить, как правильно травить клопов», — отмечает один из недовольных студентов, который пожелал скрыть свое имя.

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Студенты рассказали, что требовали переселения, а после получения отказа начали собирать жалобы с подписями и направлять в жилищный отдел, но ответа не последовало: «Отправляла коллективную жалобу с подписями всех ребят и фотодоказательствами в жилотдел, но мне на это ничего не ответили. То есть просто проигнорировали».

В старых общежитиях одного из вузов Ростова-на-Дону обитает большое количество клопов.В старых общежитиях одного из вузов Ростова-на-Дону обитает большое количество клопов.
В старых общежитиях одного из вузов Ростова-на-Дону обитает большое количество клопов.
Фото: предоставлено читателем / rostovgazeta.ru

Тем не менее, администрация общежития провела дезинсекцию помещений, но паразиты никуда не делись. Учащиеся считают, что раствор, которым велась обработка, был слишком слабым, а сами насекомые попрятались в щели. Тогда ребята купили спецсредство самостоятельно и потравили нежелательных жильцов. На какое-то время им удалось избавиться от клопов, но молодые люди беспокоятся, что вскоре проблема может повториться.

Ранее зоолог рассказал, почему не удается победить тараканов в Ростове-на-Дону.

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