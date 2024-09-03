«После них все чешется»: студенты рассказали, как их мучают клопы в общежитии Ростова

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В старых общежитиях одного из вузов Ростова-на-Дону расплодились клопы. Проживающие в нем студенты стали замечать у себя на теле красные пятна, которые нестерпимо чесались. Учащиеся долгое время пытались бороться с насекомыми самостоятельно, но большинство средств не помогали.
«Мне предложили только одно — научить, как правильно травить клопов», — отмечает один из недовольных студентов, который пожелал скрыть свое имя.
Студенты рассказали, что требовали переселения, а после получения отказа начали собирать жалобы с подписями и направлять в жилищный отдел, но ответа не последовало: «Отправляла коллективную жалобу с подписями всех ребят и фотодоказательствами в жилотдел, но мне на это ничего не ответили. То есть просто проигнорировали».
Тем не менее, администрация общежития провела дезинсекцию помещений, но паразиты никуда не делись. Учащиеся считают, что раствор, которым велась обработка, был слишком слабым, а сами насекомые попрятались в щели. Тогда ребята купили спецсредство самостоятельно и потравили нежелательных жильцов. На какое-то время им удалось избавиться от клопов, но молодые люди беспокоятся, что вскоре проблема может повториться.
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