«После них все чешется»: студенты рассказали, как их мучают клопы в общежитии Ростова

Тем не менее, администрация общежития провела дезинсекцию помещений, но паразиты никуда не делись. Учащиеся считают, что раствор, которым велась обработка, был слишком слабым, а сами насекомые попрятались в щели. Тогда ребята купили спецсредство самостоятельно и потравили нежелательных жильцов. На какое-то время им удалось избавиться от клопов, но молодые люди беспокоятся, что вскоре проблема может повториться.