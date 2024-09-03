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Published Сегодня, 15:11

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Психолог Лукьянов: «загруженность ростовских школ плохо влияет на здоровье детей»

Психолог рассказал, как загруженность ростовских школ влияет на детей

3 сентября 2024, 15:11
Фото: 1MI
Психолог Лукьянов: «загруженность ростовских школ плохо влияет на здоровье детей»
Вторая смена мешает ребенку быть усидчивым на уроках и общаться со сверстниками, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский детский психолог Алексей Лукьянов.

Набор школьников 2024 года в Ростове продолжает бить рекорды. Одна из самых переполненных школ в городе приняла 26 первых классов. Ученикам предстоит посещать образовательное учреждение в две смены.

По мнению ростовского детского психолога Алексея Лукьянова, загруженность школ может оказывать негативное влияние на успеваемость и здоровье детей.

«Учеба во вторую смену для школьников, особенно младших классов, очень напряженная. Детям нужно сначала отсидеть на уроках в школе, а затем прийти домой и успеть сделать домашнее задание до поздней ночи. Выполнение домашних заданий с утра может снизить концентрацию ребенка на уроках, так как дома он уже несколько часов провел в режиме учебы», — отмечает эксперт.

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По мнению психолога, первая смена дает ребенку возможность отдохнуть несколько часов от школьных занятий и только после этого приступить к выполнению заданий на дом.

«При распределении детей по сменам практически никогда не учитываются их биоритмы. Кто-то более активен и сконцентрирован утром, а кто-то во второй половине дня. Это может нарушить сон, режим питания и периоды активности», — поясняет детский психолог.

Алексей Лукьянов добавляет, что обучение во вторую смену оставляет школьникам меньше свободного времени на хобби и общение со сверстниками.

Ранее RostovGazeta писала о том, какие новые предметы введут в школах Ростовской области с 1 сентября.

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