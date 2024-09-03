Психолог рассказал, как загруженность ростовских школ влияет на детей

«Учеба во вторую смену для школьников, особенно младших классов, очень напряженная. Детям нужно сначала отсидеть на уроках в школе, а затем прийти домой и успеть сделать домашнее задание до поздней ночи. Выполнение домашних заданий с утра может снизить концентрацию ребенка на уроках, так как дома он уже несколько часов провел в режиме учебы», — отмечает эксперт.