Психолог рассказал, как загруженность ростовских школ влияет на детей

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Набор школьников 2024 года в Ростове продолжает бить рекорды. Одна из самых переполненных школ в городе приняла 26 первых классов. Ученикам предстоит посещать образовательное учреждение в две смены.
По мнению ростовского детского психолога Алексея Лукьянова, загруженность школ может оказывать негативное влияние на успеваемость и здоровье детей.
«Учеба во вторую смену для школьников, особенно младших классов, очень напряженная. Детям нужно сначала отсидеть на уроках в школе, а затем прийти домой и успеть сделать домашнее задание до поздней ночи. Выполнение домашних заданий с утра может снизить концентрацию ребенка на уроках, так как дома он уже несколько часов провел в режиме учебы», — отмечает эксперт.
По мнению психолога, первая смена дает ребенку возможность отдохнуть несколько часов от школьных занятий и только после этого приступить к выполнению заданий на дом.
«При распределении детей по сменам практически никогда не учитываются их биоритмы. Кто-то более активен и сконцентрирован утром, а кто-то во второй половине дня. Это может нарушить сон, режим питания и периоды активности», — поясняет детский психолог.
Алексей Лукьянов добавляет, что обучение во вторую смену оставляет школьникам меньше свободного времени на хобби и общение со сверстниками.
Ранее RostovGazeta писала о том, какие новые предметы введут в школах Ростовской области с 1 сентября.