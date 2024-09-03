rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 08:10

Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

Ребенок 4 лет разбил в музее артефакт, которому более 3,5 тысячи лет

Ребенок 4 лет разбил в музее артефакт, которому более 3,5 тысячи лет

3 сентября 2024, 08:10
Фото: Изображение Midjourney
В музее четырехлетний мальчик случайно уронил кувшин, которому приблизительно 3,5 тысячи лет. Отец не заметил момента падения, но вскоре услышал громкий звук и испытал «полный шок».

Мать быстро отреагировала на инцидент, выйдя с ребенком на улицу, чтобы его успокоить и объяснить ситуацию. Об этом рассказал отец мальчика, пишет newkhakasiya.online.

Он начал разговор с охранником, надеясь, что кувшин был копией. Выяснилось, что поврежденный артефакт является подлинным и датируется периодом между 2200 и 1500 годами до нашей эры. Возможно, он использовался для хранения оливкового масла или вина.

Директор музея рассказал, что подобные древние кувшины находят в ходе археологических раскопок, зачастую они в этот момент в разбитом состоянии или какая-то часть отколота.

В музее артефакт был выставлен без защитного ограждения. Ребенок из любопытства потянул его на себя, чтобы заглянуть внутрь. После этого кувшин упал и разбился.

Персонал музея отнесся к инциденту с пониманием и признал, что повреждение произошло случайно, без преднамеренных действий. Один из представителей музея отметил, что подобное иногда случается, и посоветовал родителям не волноваться — кувшин будет восстановлен и вернется на экспозицию.

Несмотря на произошедшее, музей продолжает выставлять артефакты без ограждений. Кроме того, мальчика, случайно разбившего кувшин, и его родителей пригласили на экскурсию, когда артефакт будет восстановлен и снова выставлен в зале.

Подпишитесь
«Карательная психиатрия?»: как пенсионерку из Азова обвиняют в избиении участкового
Сегодня, 07:45
Суд в Ростове дал 20 лет украинскому террористу, прорывавшемуся в Крым
Сегодня, 07:25
Зоолог рассказал, откуда в ростовских общежитиях берутся клопы
Сегодня, 07:09
«После них все чешется»: студенты рассказали, как их мучают клопы в общежитии Ростова
Сегодня, 07:08
Сильный ливень с грозой накроет Ростовскую область
Сегодня, 06:32
Сильный ливень с грозой накроет Ростовскую область
Сегодня, 06:32