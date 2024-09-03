Ребенок 4 лет разбил в музее артефакт, которому более 3,5 тысячи лет

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Мать быстро отреагировала на инцидент, выйдя с ребенком на улицу, чтобы его успокоить и объяснить ситуацию. Об этом рассказал отец мальчика, пишет newkhakasiya.online.
Он начал разговор с охранником, надеясь, что кувшин был копией. Выяснилось, что поврежденный артефакт является подлинным и датируется периодом между 2200 и 1500 годами до нашей эры. Возможно, он использовался для хранения оливкового масла или вина.
Директор музея рассказал, что подобные древние кувшины находят в ходе археологических раскопок, зачастую они в этот момент в разбитом состоянии или какая-то часть отколота.
В музее артефакт был выставлен без защитного ограждения. Ребенок из любопытства потянул его на себя, чтобы заглянуть внутрь. После этого кувшин упал и разбился.
Персонал музея отнесся к инциденту с пониманием и признал, что повреждение произошло случайно, без преднамеренных действий. Один из представителей музея отметил, что подобное иногда случается, и посоветовал родителям не волноваться — кувшин будет восстановлен и вернется на экспозицию.
Несмотря на произошедшее, музей продолжает выставлять артефакты без ограждений. Кроме того, мальчика, случайно разбившего кувшин, и его родителей пригласили на экскурсию, когда артефакт будет восстановлен и снова выставлен в зале.