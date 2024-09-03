Ребенок 4 лет разбил в музее артефакт, которому более 3,5 тысячи лет

Персонал музея отнесся к инциденту с пониманием и признал, что повреждение произошло случайно, без преднамеренных действий. Один из представителей музея отметил, что подобное иногда случается, и посоветовал родителям не волноваться — кувшин будет восстановлен и вернется на экспозицию.