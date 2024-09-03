РЭО: Зеленые офисы впервые появятся в России

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, компания разработала стандарт два года назад. По его словам, его использование поможет бизнесу сократить негативное влияние человека на экологию и сэкономить природные ресурсы организации.
В документе описано, как выглядит зеленый офис с технической точки зрения, указаны рекомендации, как мотивировать сотрудников, чтобы реализовать экополитику компании. Даются советы по обеспечению энергоэффективности рабочего места и многое другое.
Заявки на сертификацию уже принимаются в Роскачестве. Скоро появятся первые организации, которые прошли аккредитацию.