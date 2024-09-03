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РЭО: Зеленые офисы впервые появятся в России

РЭО: Зеленые офисы впервые появятся в России

3 сентября 2024, 09:09
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор и Роскачество реализуют проект по добровольной сертификации «Зеленый офис». Это первая подобная инициатива в России, которая призвана содействовать в создании экологичного офиса по разработанному РЭО стандарту.

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, компания разработала стандарт два года назад. По его словам, его использование поможет бизнесу сократить негативное влияние человека на экологию и сэкономить природные ресурсы организации.

В документе описано, как выглядит зеленый офис с технической точки зрения, указаны рекомендации, как мотивировать сотрудников, чтобы реализовать экополитику компании. Даются советы по обеспечению энергоэффективности рабочего места и многое другое.

Заявки на сертификацию уже принимаются в Роскачестве. Скоро появятся первые организации, которые прошли аккредитацию.

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