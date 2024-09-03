rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Ростовчанка сделала аборт, но все равно родила ребенка

Ростовчанка сделала аборт, но все равно родила ребенка

3 сентября 2024, 12:51
Фото: Unsplash
Ростовчанка сделала аборт, но все равно родила ребенка
В Ростове-на-Дону местная жительница смогла родить, несмотря на проведенный аборт, сообщает «Газета.ру».

Издание со ссылкой на Telegram-канал Don Mash пишет, что женщина забеременела в 2023 году, но на УЗИ медики не смогли расслышать сердцебиения плода. Тогда ее отправили на вакуумный аборт, где эмбрион якобы удалили.

Через некоторое время ростовчанке стало хуже и она пропила курс антибиотиков. Но организм не восстановился, из-за чего она снова пошла на УЗИ и узнала, что все еще беременна.

В Ростовской области женщины начали массово откладывать беременность
Узнать подробнее

Отмечается, что плоду на тот момент было около 15 недель. По информации издания, ростовчанка отсудила у медучреждений 250 тысяч рублей, но намерена обжаловать эту сумму.

Добавим, что официальной информации об этом не было, она уточняется. Также остается неизвестным, смогла ли она выносить ребенка.

Ранее стало известно, что со времен СССР рождаемость в Ростовской области упала вдвое.

Читайте также:
Со времен СССР рождаемость в Ростовской области упала вдвоеДети в Таганроге учатся в две смены из-за роста рождаемости и беженцевРождаемость в Ростовской области впервые повысилась за много лет
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
Подпишитесь
«Карательная психиатрия?»: как пенсионерку из Азова обвиняют в избиении участкового
Сегодня, 07:45
Суд в Ростове дал 20 лет украинскому террористу, прорывавшемуся в Крым
Сегодня, 07:25
Зоолог рассказал, откуда в ростовских общежитиях берутся клопы
Сегодня, 07:09
«После них все чешется»: студенты рассказали, как их мучают клопы в общежитии Ростова
Сегодня, 07:08
Сильный ливень с грозой накроет Ростовскую область
Сегодня, 06:32
Сильный ливень с грозой накроет Ростовскую область
Сегодня, 06:32