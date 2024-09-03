Ростовчанка сделала аборт, но все равно родила ребенка

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Издание со ссылкой на Telegram-канал Don Mash пишет, что женщина забеременела в 2023 году, но на УЗИ медики не смогли расслышать сердцебиения плода. Тогда ее отправили на вакуумный аборт, где эмбрион якобы удалили.
Через некоторое время ростовчанке стало хуже и она пропила курс антибиотиков. Но организм не восстановился, из-за чего она снова пошла на УЗИ и узнала, что все еще беременна.
Отмечается, что плоду на тот момент было около 15 недель. По информации издания, ростовчанка отсудила у медучреждений 250 тысяч рублей, но намерена обжаловать эту сумму.
Добавим, что официальной информации об этом не было, она уточняется. Также остается неизвестным, смогла ли она выносить ребенка.
Ранее стало известно, что со времен СССР рождаемость в Ростовской области упала вдвое.