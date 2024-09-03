Школам Ростовской области не хватает более тысячи учителей

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
В настоящий момент донским школам не хватает 1082 специалиста. Больше всего в педагогах нуждаются в Ростове-на-Дону. Здесь открыто 217 вакансий. В Шахтах отмечено 86 предложений по работе, в Таганроге — 78, в Новочеркасске — 74, а в Сальске — 60.
Больше всего нуждаются в преподавателях русского языка и литературы, математики, а также учителях младших классов. Зарплата данных специалистов варьируется от 40 до 50 тысяч рублей в месяц.
Добавим, что на сервисе HH.Ru с начала текущего года насчитывается примерно 2000 свободных рабочих мест в сфере преподавания по Ростовской области. Кроме того, эксперты рассказали, что низкие зарплаты обуславливаются принадлежностью профессии к госсектору. Для него характерна плохая адаптивность к условиям рынка труда.
Ранее общественник выступил за введение единой школьной формы в Ростове-на-Дону.