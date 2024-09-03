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Школам Ростовской области не хватает более тысячи учителей

Школам Ростовской области не хватает более тысячи учителей

3 сентября 2024, 18:19
Фото: 1MI
Школам Ростовской области не хватает более тысячи учителей
В Ростовской области прослеживается острый дефицит учителей, в учебные заведения требуется больше 1000 педагогов, сообщает Donnews со ссылкой на региональный центр занятости.

В настоящий момент донским школам не хватает 1082 специалиста. Больше всего в педагогах нуждаются в Ростове-на-Дону. Здесь открыто 217 вакансий. В Шахтах отмечено 86 предложений по работе, в Таганроге — 78, в Новочеркасске — 74, а в Сальске — 60.

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Больше всего нуждаются в преподавателях русского языка и литературы, математики, а также учителях младших классов. Зарплата данных специалистов варьируется от 40 до 50 тысяч рублей в месяц.

Добавим, что на сервисе HH.Ru с начала текущего года насчитывается примерно 2000 свободных рабочих мест в сфере преподавания по Ростовской области. Кроме того, эксперты рассказали, что низкие зарплаты обуславливаются принадлежностью профессии к госсектору. Для него характерна плохая адаптивность к условиям рынка труда.

Ранее общественник выступил за введение единой школьной формы в Ростове-на-Дону.

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