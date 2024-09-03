Школам Ростовской области не хватает более тысячи учителей

Добавим, что на сервисе HH.Ru с начала текущего года насчитывается примерно 2000 свободных рабочих мест в сфере преподавания по Ростовской области. Кроме того, эксперты рассказали, что низкие зарплаты обуславливаются принадлежностью профессии к госсектору. Для него характерна плохая адаптивность к условиям рынка труда.