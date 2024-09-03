Штрафы для недобросовестных застройщиков сократили в 20 раз

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
После внесения поправок участники долевого строительства практически лишились возможности получить материальную компенсацию в случае недобросовестных действий застройщиков. Юридически такое право у них есть, но на практике обманутые дольщики могут рассчитывать на мизерные суммы.
Штраф за отказ удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке составляет теперь не 50%, а всего лишь 5% (в 10 раз меньше!) А размер самой неустойки для истцов-потребителей зафиксировали на уровне 1/300 ставки на финансирование — и никакого умножения вдвое, как было раньше.
Эксперты уверены, что при таких условиях застройщики будут практически неконтролируемыми со стороны закона. Они смогут работать с нарушениями и затягивать сроки строительства, не опасаясь огромных убытков. А вот дольщики на практике останутся ни с чем, получив копейки на то, чтобы исправить ошибки застройщика.
По мнению специалистов, новые изменения приведут к двум негативным последствиям. Это осознание потребителей в нерентабельности покупки жилья в новостройке и массовые закрытия потребительских НКО в России.
Ранее RostovGazeta рассказывала, как устроен рынок быстровозводимых домов в Ростове-на-Дону.