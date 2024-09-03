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Штрафы для недобросовестных застройщиков сократили в 20 раз

Штрафы для недобросовестных застройщиков сократили в 20 раз

3 сентября 2024, 10:13
Фото: 1MI
Штрафы для недобросовестных застройщиков сократили в 20 раз
После вступления в силу 1 сентября поправок в ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», снизившие в 20 раз штрафы для застройщиков, дольщики рискуют остаться ни с чем, сообщают «Новые известия».

После внесения поправок участники долевого строительства практически лишились возможности получить материальную компенсацию в случае недобросовестных действий застройщиков. Юридически такое право у них есть, но на практике обманутые дольщики могут рассчитывать на мизерные суммы.

Штраф за отказ удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке составляет теперь не 50%, а всего лишь 5% (в 10 раз меньше!) А размер самой неустойки для истцов-потребителей зафиксировали на уровне 1/300 ставки на финансирование — и никакого умножения вдвое, как было раньше.

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Эксперты уверены, что при таких условиях застройщики будут практически неконтролируемыми со стороны закона. Они смогут работать с нарушениями и затягивать сроки строительства, не опасаясь огромных убытков. А вот дольщики на практике останутся ни с чем, получив копейки на то, чтобы исправить ошибки застройщика.

По мнению специалистов, новые изменения приведут к двум негативным последствиям. Это осознание потребителей в нерентабельности покупки жилья в новостройке и массовые закрытия потребительских НКО в России.

Ранее RostovGazeta рассказывала, как устроен рынок быстровозводимых домов в Ростове-на-Дону.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростов-на-Дону#Строительство#Рынок жилья#Дольщики#Долевое строительство#Законодательство#Штрафы#Недобросовестные застройщики#Поправки в законодательстве#Обманутые дольщики
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