Штрафы для недобросовестных застройщиков сократили в 20 раз

Штраф за отказ удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке составляет теперь не 50%, а всего лишь 5% (в 10 раз меньше!) А размер самой неустойки для истцов-потребителей зафиксировали на уровне 1/300 ставки на финансирование — и никакого умножения вдвое, как было раньше.