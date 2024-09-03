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Published Сегодня, 20:10

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Сильный дождь и шквалистый ветер накроют Ростовскую область

Сильный дождь и шквалистый ветер накроют Ростовскую область

3 сентября 2024, 20:10
Фото: 1MI
Сильный дождь и шквалистый ветер накроют Ростовскую область
В течение 4 сентября и до полудня 5-го в Ростовской области прогнозируют дождь с грозой и градом и сильный ветер, сообщает администрация донской столицы.

Штормовое предупреждение действует с вечера 2 сентября. В ближайшие несколько дней оно сохраняется. Утром и ночью 4 сентября пройдут мощные ливни. Ветер усилится до 23 метров в секунду. Возможны гроза и град. Аналогичную погоду синоптики прогнозируют до 12 часов дня 5 сентября.

Из-за непогоды в Ростове объявили режим повышенной готовности для коммунальщиков и экстренных служб. Вероятно, речь идет о подготовке спецтехники для откачивания воды и увеличении числа дежурных спасателей и медиков.

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Накануне ночью в городе прошла гроза — впервые за несколько недель. Дождь лил почти всю ночь, местные жители просыпались от ярких вспышек молний и раскатов грома. К утру центральные улицы и некоторые низменные участки Ростова оказались под водой. В полноводные реки превратились Семашко, Соборный, Лермонтовская, Халутринский, Оганова, мост Малиновского и ряд других улиц.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Шторм#Ветер#Ливень#Град#Погода#Гроза#Дождь#Предупреждение
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