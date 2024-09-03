Сильный дождь и шквалистый ветер накроют Ростовскую область

Posted Сегодня, 20:10
Published Сегодня, 20:10
Modified Сегодня, 20:12
Updated Сегодня, 20:12
Штормовое предупреждение действует с вечера 2 сентября. В ближайшие несколько дней оно сохраняется. Утром и ночью 4 сентября пройдут мощные ливни. Ветер усилится до 23 метров в секунду. Возможны гроза и град. Аналогичную погоду синоптики прогнозируют до 12 часов дня 5 сентября.
Из-за непогоды в Ростове объявили режим повышенной готовности для коммунальщиков и экстренных служб. Вероятно, речь идет о подготовке спецтехники для откачивания воды и увеличении числа дежурных спасателей и медиков.
Накануне ночью в городе прошла гроза — впервые за несколько недель. Дождь лил почти всю ночь, местные жители просыпались от ярких вспышек молний и раскатов грома. К утру центральные улицы и некоторые низменные участки Ростова оказались под водой. В полноводные реки превратились Семашко, Соборный, Лермонтовская, Халутринский, Оганова, мост Малиновского и ряд других улиц.