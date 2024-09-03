Сильный дождь и шквалистый ветер накроют Ростовскую область

Накануне ночью в городе прошла гроза — впервые за несколько недель. Дождь лил почти всю ночь, местные жители просыпались от ярких вспышек молний и раскатов грома. К утру центральные улицы и некоторые низменные участки Ростова оказались под водой. В полноводные реки превратились Семашко, Соборный, Лермонтовская, Халутринский, Оганова, мост Малиновского и ряд других улиц.