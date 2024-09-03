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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Сильный ливень с грозой накроет Ростовскую область до 4 сентября

Сильный ливень с грозой накроет Ростовскую область

3 сентября 2024, 06:32
Фото: rostovgazeta.ru
Сильный ливень с грозой накроет Ростовскую область до 4 сентября

Сильный ливень с грозой накроет Ростовскую область до 4 сентября

Ливень, грозу и сильный ветер прогнозируют в Ростовской области в ближайшие двое суток, сказано на сайте Северо-Кавказского УГМС.

В течение 3 сентября, а также ночью и утром 4-го ветер усилится до 20-23 метров в секунду. Максимальная скорость ожидается во время грозы. Температура воздуха в ближайшие дни опустится ночью до +10 градусов. Днем потеплеет до +23…+28, местами — до +31.

Накануне ночью в регионе прошел сильный ливень. Непогода разыгралась после полуночи 3 сентября в донской столице, Таганроге и некоторых других населенных пунктах.

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После долгожданных осадков улицы города ушли под воду, а молния во время грозы ударила прямо в провода. Из-за этого часть Александровки и Нахичевани на всю ночь остались без электричества.

Несмотря на осадки, в некоторых районах Ростовской области 3 сентября сохраняется чрезвычайная пожароопасность (пятого класса). В Приазовье — четвертого класса.

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