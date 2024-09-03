Сильный ливень с грозой накроет Ростовскую область

В течение 3 сентября, а также ночью и утром 4-го ветер усилится до 20-23 метров в секунду. Максимальная скорость ожидается во время грозы. Температура воздуха в ближайшие дни опустится ночью до +10 градусов. Днем потеплеет до +23…+28, местами — до +31.