Сильный ливень с грозой накроет Ростовскую область

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В течение 3 сентября, а также ночью и утром 4-го ветер усилится до 20-23 метров в секунду. Максимальная скорость ожидается во время грозы. Температура воздуха в ближайшие дни опустится ночью до +10 градусов. Днем потеплеет до +23…+28, местами — до +31.
Накануне ночью в регионе прошел сильный ливень. Непогода разыгралась после полуночи 3 сентября в донской столице, Таганроге и некоторых других населенных пунктах.
После долгожданных осадков улицы города ушли под воду, а молния во время грозы ударила прямо в провода. Из-за этого часть Александровки и Нахичевани на всю ночь остались без электричества.
Несмотря на осадки, в некоторых районах Ростовской области 3 сентября сохраняется чрезвычайная пожароопасность (пятого класса). В Приазовье — четвертого класса.