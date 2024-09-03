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Спортдиректор ФК рэпера Басты лишился 60 тысяч после поездки в ростовском такси

Спортдиректор ФК рэпера Басты лишился 60 тысяч после поездки в ростовском такси

3 сентября 2024, 20:07
Фото: 1MI
Спортдиректор ФК рэпера Басты лишился 60 тысяч после поездки в ростовском такси
Спортивный директор футбольного клуба «СКА Ростов», принадлежащего рэперу Басты, лишился 60 тысяч рублей после поездки в ростовском такси, сообщает «Рен ТВ».

Михаил С. собирался на работу. Он вызвал такси к себе домой и поехал в клуб «СКА Ростов». С собой мужчина взял кошелек с наличными и банковскими картами.

Пока спортивный директор приближался к месту работы, ему позвонила женщина. Она сказала, что нашла его бумажник, и договорилась о встрече, чтобы вернуть его.

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Когда заботливая незнакомка передала вещь, наличных там уже не оказалось. По словам владельца бумажника, перед выходом из дома у него с собой было около 61 тысячи рублей.

Официально инцидент пока не подтвердили в правоохранительных органах. Информация уточняется.

Ранее денег едва не лишилась жительница Ростова. Мошенники пытались «развести» женщину на 7,5 миллиона рублей. К счастью, сотрудники банка вместе с правоохранителями вовремя вмешались и не дали перевести деньги на «безопасный» счет.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Такси#Мошенничество#Баста#Происшествия#ФК СКА Ростов#Утеря денег
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