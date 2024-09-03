Спортдиректор ФК рэпера Басты лишился 60 тысяч после поездки в ростовском такси

Posted Сегодня, 20:07
Published Сегодня, 20:07
Modified Сегодня, 20:09
Updated Сегодня, 20:09
Михаил С. собирался на работу. Он вызвал такси к себе домой и поехал в клуб «СКА Ростов». С собой мужчина взял кошелек с наличными и банковскими картами.
Пока спортивный директор приближался к месту работы, ему позвонила женщина. Она сказала, что нашла его бумажник, и договорилась о встрече, чтобы вернуть его.
Когда заботливая незнакомка передала вещь, наличных там уже не оказалось. По словам владельца бумажника, перед выходом из дома у него с собой было около 61 тысячи рублей.
Официально инцидент пока не подтвердили в правоохранительных органах. Информация уточняется.
Ранее денег едва не лишилась жительница Ростова. Мошенники пытались «развести» женщину на 7,5 миллиона рублей. К счастью, сотрудники банка вместе с правоохранителями вовремя вмешались и не дали перевести деньги на «безопасный» счет.