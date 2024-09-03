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Posted 3 сентября, 16:11

Published 3 сентября, 16:11

Modified 3 сентября, 16:42

Updated 3 сентября, 16:42

США может передать Киеву дальнобойные ракеты JASSM, которые долетят до Дона

США может передать Киеву ракеты JASSM, способные достать до Ростовской области

3 сентября 2024, 16:11
Фото: 1MI. США может передать Киеву дальнобойные ракеты JASSM, которые долетят до Дона
США намерены передать Украине ракеты большой дальности JASSM, которые теоретически могут долететь до Ростовской области, сообщает РБК.RU со ссылкой на Reuters.

СМИ сообщают, что в течение нескольких месяцев США планируют передать вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM). Если Америке удастся решить все технические нюансы, то боеприпасы войдут в пакет помощи Киеву от Вашингтона. Передача может состояться осенью, однако решение еще не окончательное.

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Ракеты JASSM разработала компания Lockheed Martin еще в начале 21 века. Дальность их работы составляет более 300 километров. Таким образом, эти ракеты могут долететь до регионов России, в том числе и до Ростовской области.

Официального подтверждения этой информации не поступало. Она будет уточняться.

Читайте также о том, что США не получали запрос на использование ВСУ ракет, способных достать до Ростова-на-Дону.

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