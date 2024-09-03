США может передать Киеву ракеты JASSM, способные достать до Ростовской области

СМИ сообщают, что в течение нескольких месяцев США планируют передать вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM). Если Америке удастся решить все технические нюансы, то боеприпасы войдут в пакет помощи Киеву от Вашингтона. Передача может состояться осенью, однако решение еще не окончательное.