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За попытку террористического акта военный из Украины сядет в тюрьму на 20 лет

Суд в Ростове дал 20 лет украинскому террористу, прорывавшемуся в Крым

3 сентября 2024, 07:25
Фото: Генпрокуратура РФ
За попытку террористического акта военный из Украины сядет в тюрьму на 20 лет
Южный окружной военный суд вынес приговор мужчине из Украины, обвиняемому сразу по нескольким статьям о терроризме и контрабанде боеприпасов, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Александра Любаса задержали в октябре 2023 года. Он вместе с другими участниками пересекал границу РФ по морю, направляясь к Крыму. По версии следствия, там вооруженные гости хотели установить флаг Украины и напасть на населенные пункты.

Как установил суд, мужчина по контракту проходил военную службу в одном из подразделений главного управления разведки Украины. В его задачи входили диверсионно-разведывательные операции в России. Военнослужащий прошел обучение и отправился на службу.

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Видео: Прл

В отношении украинского военнослужащего возбудили уголовное дело по статьям о подготовке и прохождении обучения для совершения террористического акта, о контрабанде и незаконной перевозке оружия и боеприпасов, а также о незаконном пересечение границы РФ.

По решению суда Александра приговорили к 20 годам лишении свободы. Первые три из них он проведет в тюрьме, остальные 17 — в колонии строгого режима.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, когда закончится СВО.

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