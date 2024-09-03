Суд в Ростове дал 20 лет украинскому террористу, прорывавшемуся в Крым

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Александра Любаса задержали в октябре 2023 года. Он вместе с другими участниками пересекал границу РФ по морю, направляясь к Крыму. По версии следствия, там вооруженные гости хотели установить флаг Украины и напасть на населенные пункты.
Как установил суд, мужчина по контракту проходил военную службу в одном из подразделений главного управления разведки Украины. В его задачи входили диверсионно-разведывательные операции в России. Военнослужащий прошел обучение и отправился на службу.
В отношении украинского военнослужащего возбудили уголовное дело по статьям о подготовке и прохождении обучения для совершения террористического акта, о контрабанде и незаконной перевозке оружия и боеприпасов, а также о незаконном пересечение границы РФ.
По решению суда Александра приговорили к 20 годам лишении свободы. Первые три из них он проведет в тюрьме, остальные 17 — в колонии строгого режима.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, когда закончится СВО.