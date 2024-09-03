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Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

Трех жителей Ростовской области будут судить за похищение мужчин

Троих жителей Ростовской области будут судить за похищение мужчин

3 сентября 2024, 14:47
Фото: 1MI
Трех жителей Ростовской области будут судить за похищение мужчин
В Ростовской области на скамье подсудимых оказались три человека, которые занимались похищением людей, сообщили в региональной прокуратуре.

В 2022 году подельники похитили двоих мужчин, являвшихся потерпевшими по уголовному делу. Они их несколько дней держали в квартире и угрожали им убийством.

Похитители хотели добиться изменения показаний, которые ранее дали пострадавшие. Через некоторое время последние сделали то, что хотели нападавшие, и их отпустили. После чего бывшие пленники обратились к правоохранителям.

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Тогда по факту похищения людей возбудили уголовное дело, теперь все материалы передали на рассмотрение в суд. Максимальное наказание составляет 15 лет заключения.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Похищение#Происшествия
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