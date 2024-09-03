Троих жителей Ростовской области будут судить за похищение мужчин

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
В 2022 году подельники похитили двоих мужчин, являвшихся потерпевшими по уголовному делу. Они их несколько дней держали в квартире и угрожали им убийством.
Похитители хотели добиться изменения показаний, которые ранее дали пострадавшие. Через некоторое время последние сделали то, что хотели нападавшие, и их отпустили. После чего бывшие пленники обратились к правоохранителям.
Тогда по факту похищения людей возбудили уголовное дело, теперь все материалы передали на рассмотрение в суд. Максимальное наказание составляет 15 лет заключения.
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