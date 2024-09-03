У фаната остановилось сердце на футбольном матче в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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В субботу, 31 августа, в Таганроге состоялся футбольный мачт команды «Форте» и клуба «Ростов-2». Перед началом игры одному из фанатов стало плохо. 72-летний мужчина потерял сознание. Бригада врачей констатировала остановку сердца и сразу же приступила к экстренной реанимации. Через время пенсионера удалось привести в чувства. Первое, что он спросил после пробуждения: «Какой счет?..».
Болельщик не смог увидеть мачт, так как его увезли в больницу. Его сопровождали жена и внук. В настоящий момент мужчина стабилен и готовится к выписке.
Ранее фанаты начали скандировали оскорбления с трибун после недавней игры «Ростова» с «Факелом».