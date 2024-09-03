У фаната остановилось сердце на футбольном матче в Ростовской области

В субботу, 31 августа, в Таганроге состоялся футбольный мачт команды «Форте» и клуба «Ростов-2». Перед началом игры одному из фанатов стало плохо. 72-летний мужчина потерял сознание. Бригада врачей констатировала остановку сердца и сразу же приступила к экстренной реанимации. Через время пенсионера удалось привести в чувства. Первое, что он спросил после пробуждения: «Какой счет?..».