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Урбанист объяснил, почему нужно сохранить троллейбусную сеть на Стачках в Ростове

Урбанист объяснил, почему нужно сохранить троллейбусную сеть на Стачках в Ростове

3 сентября 2024, 11:29
Фото: rostovgazeta.ru
Урбанист объяснил, почему нужно сохранить троллейбусную сеть на Стачках в Ростове
Менять троллейбус на электробус в Ростове бессмысленно. Электробусы должны заменять автобусы, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

Собеседник предполагает, что городские власти не видят разницы между электробусом и троллейбусом. Только поэтому, по его словам, могли появиться планы демонтировать в Ростове троллейбусную сеть на проспекте Стачки — на участке от Тружеников до ВОС. Якобы, здесь троллейбус не нужен, а будут трамвай и электробус.

Однако общественники считают, что если в городе есть троллейбусная сеть, то ее надо сохранить, чтобы покупать троллейбусы с увеличенным автономным ходом.

«Даже в самом лучшем случае, если трамваи вместимостью 260 человек будут ходить каждые 3 минуты по Стачки, то перевезти можно не более 5200 человек. Это половина от имеющегося пассажиропотока. Значит должны остаться автобусы и троллейбусы в большом количестве», — отмечает Артемий Зайцев.
Троллейбус № 10 может полностью заменить автобус № 16. К тому же, троллейбусы на автономном ходу почти вдвое дешевле электробусов.Троллейбус № 10 может полностью заменить автобус № 16. К тому же, троллейбусы на автономном ходу почти вдвое дешевле электробусов.
Троллейбус № 10 может полностью заменить автобус № 16. К тому же, троллейбусы на автономном ходу почти вдвое дешевле электробусов.
Фото: Илья Наздрашов / rostovgazeta.ru
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При этом, как уточняет урбанист, автобусы загрязняют воздух. А через 10 лет эксплуатации дымят и воняют. Значит, надо использовать троллейбусы и электробусы. Такова и мировая тенденция — отказ от автобусов на топливе.

«Ростову-на-Дону повезло. У нас очень развитая троллейбусная сеть. Например, троллейбус № 10 может полностью заменить автобус № 16, — делится мнением урбанист. — Кроме того, 55 электробусов нам подарило государство. Они куплены не на свои деньги. А когда придётся покупать транспорт на свои деньги, мгновенно выяснится, что троллейбус с автономным ходом почти вдвое дешевле. Поэтому снимать контактную сеть нельзя».

Ранее RostovGazeta сообщала, как переплачивают за электробусы в Ростовской области.

Урбанист Зайцев рассказал, как Ростовская область переплатит за электробусы
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