Урбанист объяснил, почему нужно сохранить троллейбусную сеть на Стачках в Ростове

Собеседник предполагает, что городские власти не видят разницы между электробусом и троллейбусом. Только поэтому, по его словам, могли появиться планы демонтировать в Ростове троллейбусную сеть на проспекте Стачки — на участке от Тружеников до ВОС. Якобы, здесь троллейбус не нужен, а будут трамвай и электробус.