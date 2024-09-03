Урбанист объяснил, почему нужно сохранить троллейбусную сеть на Стачках в Ростове

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Собеседник предполагает, что городские власти не видят разницы между электробусом и троллейбусом. Только поэтому, по его словам, могли появиться планы демонтировать в Ростове троллейбусную сеть на проспекте Стачки — на участке от Тружеников до ВОС. Якобы, здесь троллейбус не нужен, а будут трамвай и электробус.
Однако общественники считают, что если в городе есть троллейбусная сеть, то ее надо сохранить, чтобы покупать троллейбусы с увеличенным автономным ходом.
«Даже в самом лучшем случае, если трамваи вместимостью 260 человек будут ходить каждые 3 минуты по Стачки, то перевезти можно не более 5200 человек. Это половина от имеющегося пассажиропотока. Значит должны остаться автобусы и троллейбусы в большом количестве», — отмечает Артемий Зайцев.
При этом, как уточняет урбанист, автобусы загрязняют воздух. А через 10 лет эксплуатации дымят и воняют. Значит, надо использовать троллейбусы и электробусы. Такова и мировая тенденция — отказ от автобусов на топливе.
«Ростову-на-Дону повезло. У нас очень развитая троллейбусная сеть. Например, троллейбус № 10 может полностью заменить автобус № 16, — делится мнением урбанист. — Кроме того, 55 электробусов нам подарило государство. Они куплены не на свои деньги. А когда придётся покупать транспорт на свои деньги, мгновенно выяснится, что троллейбус с автономным ходом почти вдвое дешевле. Поэтому снимать контактную сеть нельзя».
Ранее RostovGazeta сообщала, как переплачивают за электробусы в Ростовской области.