В МЧС рассказали, почему горит Ростовская область

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
По данным спасателей, в большинстве случаев пожары случаются по вине людей. Вероятно, речь идет о брошенных тлеющих окурках, выжигании камыша и сухой травы, которое выходит из-под контроля, разведение костров для шашлыка и прочее. В некоторых случаях поджигание может быть даже преднамеренным.
По состоянию на вечер 2 сентября (20:00) было известно о 111 пожарах в регионе. Из них 105 к тому времени уже ликвидировали.
О каких шести идет речь, не уточняется. Известно, что в тот момент спасатели боролись с пожаром под Волгодонском. Пламя настолько близко подобралось к дороге, что буквально отрезало путь к станице Романовской. Из-за этого десятки автомобилистов надолго застряли на подъезде к населенному пункту. Больше 10 часов понадобилось, чтобы полностью потушить этот пожар.