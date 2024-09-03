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В МЧС рассказали, почему горит Ростовская область

В МЧС рассказали, почему горит Ростовская область

3 сентября 2024, 04:50
Фото: 1MI
В МЧС рассказали, почему горит Ростовская область

В МЧС назвали причину большинства ландшафтных пожаров в Ростовской области

В ГУ МЧС Ростовской области назвали главную причину нескольких десятков ежедневных пожаров в регионе.

По данным спасателей, в большинстве случаев пожары случаются по вине людей. Вероятно, речь идет о брошенных тлеющих окурках, выжигании камыша и сухой травы, которое выходит из-под контроля, разведение костров для шашлыка и прочее. В некоторых случаях поджигание может быть даже преднамеренным.

По состоянию на вечер 2 сентября (20:00) было известно о 111 пожарах в регионе. Из них 105 к тому времени уже ликвидировали.

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О каких шести идет речь, не уточняется. Известно, что в тот момент спасатели боролись с пожаром под Волгодонском. Пламя настолько близко подобралось к дороге, что буквально отрезало путь к станице Романовской. Из-за этого десятки автомобилистов надолго застряли на подъезде к населенному пункту. Больше 10 часов понадобилось, чтобы полностью потушить этот пожар.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Пожары#МЧС#Спасатели#Происшествия#Поджигание
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