В МЧС рассказали, почему горит Ростовская область

О каких шести идет речь, не уточняется. Известно, что в тот момент спасатели боролись с пожаром под Волгодонском. Пламя настолько близко подобралось к дороге, что буквально отрезало путь к станице Романовской. Из-за этого десятки автомобилистов надолго застряли на подъезде к населенному пункту. Больше 10 часов понадобилось, чтобы полностью потушить этот пожар.