В РЭО сообщили о товарах с обязательным использованием вторсырья с 2025 года

Кроме того, вторсырье необходимо будет обязательно использовать при производстве коробок из гофрокартона, мешков и сумок из полиэтилена, преформ, бутылей, бутылок и флаконов из ПЭТ, за исключением потребительской упаковки для пищевой продукции. Также определен перечень видов работ и услуг, которые выполняются с обязательным использованием вторсырья.