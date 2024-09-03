В РЭО сообщили о товарах с обязательным использованием вторсырья с 2025 года

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Кроме того, вторсырье необходимо будет обязательно использовать при производстве коробок из гофрокартона, мешков и сумок из полиэтилена, преформ, бутылей, бутылок и флаконов из ПЭТ, за исключением потребительской упаковки для пищевой продукции. Также определен перечень видов работ и услуг, которые выполняются с обязательным использованием вторсырья.
Изменения прокомментировал гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. По его словам, вовлечение вторсырья в повторный хозяйственный оборот является необходимым звеном в экономике замкнутого цикла. Он отметил, что в распоряжении № 2330-р, принятом для реализации ФЗ от 14 июля 2022 года № 268-ФЗ, определена конкретная доля вторсырья в составе итоговой продукции. Например, при производстве цемента этот показатель составит шесть процентов, почвогрунтов — 10%, кирпичей — 10%.
Химические мелиоранты, применяемые при фосфоритовании и гипсовании почв, должны производиться полностью из вторсырья. При этом необходимо соблюсти условие, что расстояние до места производства мелиорантов на основе природного материала (минерала) не превышает 30 километров по дорогам общего пользования.
Также обязательно использование вторсырья при выполнении дорожного строительства. Доля применения составляет пять процентов, как и в работах по ликвидации и консервации горных выработок.
Минпромторг России со следующего года ежегодно не позднее 1 сентября будет представлять в кабмин предложения по обновлению данных перечней.