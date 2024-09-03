В Ростове изменят маршруты автобусов до Левенцовки

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Жители Ростова-на-Дону могут повлиять на схему движения общественного транспорта № 16а и № 67. Так, ростовчанам предложили либо значительно продлить маршрут №16, включив в него улицы Жданова, Ткачева и проспект Солженицына в обоих направлениях, либо оставить все без изменений.
Для автобуса №67 предложили продлить маршрут до остановки «микрорайон Левенцовка», а также включить в него большую петлю между проспектом Солженицына, улицами Ткачева и Жданова.
Добавим, что проголосовать можно до 12 сентября 2024 года.
Ранее в Ростове-на-Дону увеличили число передвижного состава общественного транспорта. Подробнее об изменениях в тексте RostovGazeta.