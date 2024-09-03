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Жители Ростова могут выбрать новую схему движения автобусов № 16а и № 67

В Ростове изменят маршруты автобусов до Левенцовки

3 сентября 2024, 17:40
Фото: 1MI
Жители Ростова могут выбрать новую схему движения автобусов № 16а и № 67
В Ростове-на-Дону рассматривают возможность изменения движения автобусных маршрутов № 16а и № 67 с целью улучшения транспортного обслуживания в некоторых жилых массивах, сообщает сервис «Активный ростовчанин».

Жители Ростова-на-Дону могут повлиять на схему движения общественного транспорта № 16а и № 67. Так, ростовчанам предложили либо значительно продлить маршрут №16, включив в него улицы Жданова, Ткачева и проспект Солженицына в обоих направлениях, либо оставить все без изменений.

Для автобуса №67 предложили продлить маршрут до остановки «микрорайон Левенцовка», а также включить в него большую петлю между проспектом Солженицына, улицами Ткачева и Жданова.

Добавим, что проголосовать можно до 12 сентября 2024 года.

Ранее в Ростове-на-Дону увеличили число передвижного состава общественного транспорта. Подробнее об изменениях в тексте RostovGazeta.

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