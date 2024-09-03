В Ростове изменят маршруты автобусов до Левенцовки

Жители Ростова-на-Дону могут повлиять на схему движения общественного транспорта № 16а и № 67. Так, ростовчанам предложили либо значительно продлить маршрут №16, включив в него улицы Жданова, Ткачева и проспект Солженицына в обоих направлениях, либо оставить все без изменений.