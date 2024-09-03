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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

В Ростове-на-Дону появится новое отделение областного перинатального центра

В Ростове-на-Дону появится новое отделение областного перинатального центра

3 сентября 2024, 13:29
Фото: Unsplash
В Ростове-на-Дону появится новое отделение областного перинатального центра
Через неделю в Ростове-на-Дону откроется новое отделение диагностики перинатального центра. Сведения размещены на официальном портале регионального правительства.

Уже 9 сентября в донской столице появится дополнительное отделение областного перинатального центра. Оно будет предоставлять консультативные и диагностические услуги. Филиал начнет функционировать по адресу улица Мадояна, 32.

Также в отделение за амбулаторно-консультативной помощью могут обратиться беременные, проживающие в Железнодорожном районе города. Кроме того, женщины как прежде могут посещать горбольницу №7 по улице 1-й Баррикадной, 9. Там врачи окажут необходимую гинекологическую консультацию.

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Если будущей маме понадобиться госпитализация, то ее отправят в стационар перинатального центра, который находится на улице Бодрой, 90.

До этого врачи в Ростове-на-Дону выходили и спасли младенца, который родился на 24 неделе с весом всего 650 граммов.

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