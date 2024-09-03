В Ростове-на-Дону появится новое отделение областного перинатального центра

Также в отделение за амбулаторно-консультативной помощью могут обратиться беременные, проживающие в Железнодорожном районе города. Кроме того, женщины как прежде могут посещать горбольницу №7 по улице 1-й Баррикадной, 9. Там врачи окажут необходимую гинекологическую консультацию.