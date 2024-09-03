В Ростове-на-Дону появится новое отделение областного перинатального центра

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Уже 9 сентября в донской столице появится дополнительное отделение областного перинатального центра. Оно будет предоставлять консультативные и диагностические услуги. Филиал начнет функционировать по адресу улица Мадояна, 32.
Также в отделение за амбулаторно-консультативной помощью могут обратиться беременные, проживающие в Железнодорожном районе города. Кроме того, женщины как прежде могут посещать горбольницу №7 по улице 1-й Баррикадной, 9. Там врачи окажут необходимую гинекологическую консультацию.
Если будущей маме понадобиться госпитализация, то ее отправят в стационар перинатального центра, который находится на улице Бодрой, 90.
До этого врачи в Ростове-на-Дону выходили и спасли младенца, который родился на 24 неделе с весом всего 650 граммов.