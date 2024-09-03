В Ростове-на-Дону работники Сбера помогли женщине сохранить 7,5 млн рублей

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Женщина обратилась в один из офисов Сбера с запросом на снятие крупной суммы наличных. Директор отделения заметила признаки беспокойства клиентки и то, что экран ее телефона постоянно загорался из-за входящих звонков.
Сотрудница банка спросила о причине снятия денег. Клиентка, заметно растерянная, не смогла дать внятного объяснения. Это вызвало подозрения у работников банка, и они пригласили специалиста управления безопасности.
Во время разговора ростовчанка призналась, что недавно ей позвонили люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они утверждали, что её деньги в опасности, и для убедительности проиграли диктофонную запись, на которой мошенники якобы обсуждают подготовку кражи. Злоумышленники убедили ее перевести деньги на «безопасный» счет.
Благодаря совместным усилиям сотрудников банка и полиции преступление удалось предотвратить, и деньги клиентки остались в целости и сохранности.
Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка, отметил, что мошенники стараются вывести жертву из душевного равновесия, используя в том числе длительные манипуляции. Он подчеркнул, что сотрудники банка всегда обращают внимание на странное поведение клиентов и активно действуют в подозрительных ситуациях и не остаются равнодушными.