В Ростове-на-Дону работники Сбера помогли женщине сохранить 7,5 млн рублей

Во время разговора ростовчанка призналась, что недавно ей позвонили люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они утверждали, что её деньги в опасности, и для убедительности проиграли диктофонную запись, на которой мошенники якобы обсуждают подготовку кражи. Злоумышленники убедили ее перевести деньги на «безопасный» счет.