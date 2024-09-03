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В Ростове рассказали, какие дороги построят в границах Театрального спуска

В Ростове рассказали, какие дороги построят в границах Театрального спуска

3 сентября 2024, 11:16
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове рассказали, какие дороги построят в границах Театрального спуска
Проект строительства дорог в границах территории Театрального спуска в Ростове-на-Дону получил положительное заключение госэкспертизы, сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

По проспекту Театральному, а также улицам Закруткина и Станиславского, включая переулок Краснофлотский, намереваются проложить дорогу длиной 0,7 километра. Также рассматривается возможность установки трамвайных путей.

Проект включает создание системы для отвода дождевой воды, обустройство парковочных зон и пешеходных проходов. В планы также входит создание освещения.

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Когда именно будут реализованы эти проекты, не раскрывается.

Ранее стало известно, что планируется расширение Ростовского транспортного кольца до четырех полос.

До этого было принято решение об отмене строительства школы на левом берегу, которая должна была стать самым крупной на юге страны.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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