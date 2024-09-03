В Ростовской области комбайн наехал в поле на огромный обломок беспилотника

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Канал сообщает, что 2 сентября недалеко от села Ивановка Родионово-Несветайского района Ростовской области во время уборки подсолнечника один из комбайнов наехал на обломок беспилотного летательного аппарата. Крупная деталь БПЛА, напоминающая кувалду, повредила сельхозтехнику. Машина тут же сломалась.
Фермеры вызвали службы экстренного реагирования. Сотрудники спецслужб начали проверку инцидента.
Добавим, что официальной информации от официальных органов власти и Минобороны не поступало.
Ранее части беспилотника приземлились на нефтебазу в Пролетарске. Огонь не могли потушить больше двух недель. Пострадали 47 спасателей, которые привлекались для тушения нефтебазы. Возгорание ликвидировали только спустя две недели.