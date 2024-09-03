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Published Сегодня, 16:45

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Updated Сегодня, 16:47

В Ростовской области сломался комбайн, наткнувшись на крупный обломок БПЛА

В Ростовской области комбайн наехал в поле на огромный обломок беспилотника

3 сентября 2024, 16:45
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области сломался комбайн, наткнувшись на крупный обломок БПЛА
Во время уборки урожая в Ростовской области комбайнеры нашли делать украинского беспилотника, сообщает телеграм-канал «Че по Ростову».

Канал сообщает, что 2 сентября недалеко от села Ивановка Родионово-Несветайского района Ростовской области во время уборки подсолнечника один из комбайнов наехал на обломок беспилотного летательного аппарата. Крупная деталь БПЛА, напоминающая кувалду, повредила сельхозтехнику. Машина тут же сломалась.

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Фермеры вызвали службы экстренного реагирования. Сотрудники спецслужб начали проверку инцидента.

Добавим, что официальной информации от официальных органов власти и Минобороны не поступало.

Ранее части беспилотника приземлились на нефтебазу в Пролетарске. Огонь не могли потушить больше двух недель. Пострадали 47 спасателей, которые привлекались для тушения нефтебазы. Возгорание ликвидировали только спустя две недели.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Транспорт#Техника#БПЛА#Украинские беспилотники#Беспилотники#Находка#Обломки#Поле
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