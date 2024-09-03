В Ростовской области комбайн наехал в поле на огромный обломок беспилотника

Канал сообщает, что 2 сентября недалеко от села Ивановка Родионово-Несветайского района Ростовской области во время уборки подсолнечника один из комбайнов наехал на обломок беспилотного летательного аппарата. Крупная деталь БПЛА, напоминающая кувалду, повредила сельхозтехнику. Машина тут же сломалась.