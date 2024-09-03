В Ростовской области свыше 110 человек пропали без вести

За последний летний месяц в Ростовской области пропали 119 человек. Спасательному отряду удалось найти живыми 56 человек. Еще 14 людей обнаружены погибшими. Другие 14 местных жителей нашлись благодаря участию родственников. Есть те, кто до сих пор считаются пропавшими без вести — 24 человека.