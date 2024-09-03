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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

В Ростовской области свыше 110 человек пропали без вести

В Ростовской области свыше 110 человек пропали без вести

3 сентября 2024, 14:43
Фото: 1MI
В Ростовской области свыше 110 человек пропали без вести
На территории Ростовской области за один месяц пропали более 110 человек, сообщает DonDay со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт».

За последний летний месяц в Ростовской области пропали 119 человек. Спасательному отряду удалось найти живыми 56 человек. Еще 14 людей обнаружены погибшими. Другие 14 местных жителей нашлись благодаря участию родственников. Есть те, кто до сих пор считаются пропавшими без вести — 24 человека.

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Добавим, что 11 случаев приходится на неподтвержденные заявки. Дончане сообщили о происшествии, но после этого больше не выходили на связь. Дополнительных сведений по этим случаям не поступало.

Читайте также о том, что в Ростовской области спустя год нашли пропавшую мать двоих детей. Женщина оставила предсмертную записку и исчезла. Подробнее о ситуации в материале RostovGazeta.

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