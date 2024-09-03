В Ростовской области взлетели цены на картофель и лук

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Согласно данным на 26 августа 2024 года, в донском регионе средняя стоимость килограмма картофеля составляет 52,97 рубля. Еще год назад этот показатель находился на уровне 33,86 рубля. Ценник вырос на 19,11 рубля
Самая дорогая картошка продается в Таганроге — 56,21 рубля, а самую дешевую можно найти в Миллерово — 45,50 рубля. В Ростове-на-Дону средняя цена — 52,81 рубля за килограмм.
Кроме того, подорожал и лук. Если в августе 2024 года средняя цена на него составила 40 рублей и четыре копейки, то в 2023 году овощ стоил 30,30 рубля. Прирост составил 9,75 рубля.
Самая низкая средняя цена на лук зафиксирована в Сальске — 38,17 рубля. При этом самые высокие цены отмечены в Волгодонске — 42,87 рубля. В Ростове лук продают за 39,89 рубля.
Ранее Центробанк рассказал, как в донском регионе цены на продукты выросли из-за аномальной жары.