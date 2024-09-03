Власти дают инструкции против дронов, пока в Ростовской области пропадают люди

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Из 119 пропавших 56 человек найдены живыми. Теперь их жизни ничего не угрожает. 14 человек обнаружили уже мертвыми. Благодаря участию родных и близких, были найдены еще 14 человек. Еще 24 пропавших без вести найти пока не удалось.
Помимо этого, пропажа других 11 людей не подтверждена. Заявки поступили, но родственники больше не выходили на связь.
Администрация Ростова-на-Дону опубликовала памятку на случай атаки БПЛА. Так, во время атаки лучше всего находиться в помещениях и крытых строениях. Если на момент начала налета люди находятся дома, в офисе или других зданиях, то рекомендуется бежать в подвал или на парковку. Однако при этом нельзя использовать лифт. Также можно спрятаться в комнате без окон вблизи несущих стен.
Если атака настигла на улице, необходимо найти укрытие. Подойдут паркинг, подземные переходы и другие строения. Не рекомендуется оставаться в транспорте. Лучше его покинуть и укрыться в другом месте.
Добавим, что при обнаружении беспилотника или его частей ни в коем случае нельзя их трогать или пинать. В данной ситуации необходимо уйти на достаточное расстояние и вызвать экстренные службы.
2 сентября Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Платов и еще 72 аэропорта попадают под санкции Украины. Кроме того, в списке оказались 74 физических лица, связанных с авиационной инфраструктурой России. Их активы будут заблокированы, а проведение торговых операций — ограничено.
В случае с Ростовом речь идет об АО «Ростоваэроинвест», которое по сути и является аэропортом, расположенным в станице Грушевской Аксайского района региона. Компания не сможет осуществлять полеты, перевозки и транзит ресурсов по территории Украины. Также запрещено выводить капитал из данной страны.
Добавим, что санкции будут действовать на протяжении 10 лет.