Власти дают инструкции против дронов, пока в Ростовской области пропадают люди

Администрация Ростова-на-Дону опубликовала памятку на случай атаки БПЛА. Так, во время атаки лучше всего находиться в помещениях и крытых строениях. Если на момент начала налета люди находятся дома, в офисе или других зданиях, то рекомендуется бежать в подвал или на парковку. Однако при этом нельзя использовать лифт. Также можно спрятаться в комнате без окон вблизи несущих стен.