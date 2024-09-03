Власти Ростова-на-Дону рассказали, что делать при внезапной атаке беспилотников

Так, если атака настигла жителей донской столицы в здании, то нужно спуститься на нижние этажи, желательно в подвал или на парковку. Категорически запрещается пользоваться лифтом. Также можно остаться в квартире, но найти место без окон или между несущими стенами, например, в ванной комнате.