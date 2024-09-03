Власти Ростова-на-Дону рассказали, что делать при внезапной атаке беспилотников

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Городские власти Ростова-на-Дону предоставили краткую инструкцию для жителей на случай атаки БПЛА.
Так, если атака настигла жителей донской столицы в здании, то нужно спуститься на нижние этажи, желательно в подвал или на парковку. Категорически запрещается пользоваться лифтом. Также можно остаться в квартире, но найти место без окон или между несущими стенами, например, в ванной комнате.
Если во время атаки человек оказался на улице, то необходимо отыскать ближайшее здание, подземный переход или парковку и укрыться там. Помимо этого, нельзя оставаться в транспорте. Рекомендуется покинуть его и спрятаться в вышеперечисленных местах.
Добавим, что при обнаружении БПЛА или его обломков нельзя ничего трогать. Лучше уйти как можно дальше и вызвать спасателей.
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