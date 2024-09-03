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Внедорожник завалился на бок после ДТП в центре Ростова

Внедорожник завалился на бок после ДТП в центре Ростова

3 сентября 2024, 20:08
Фото: 1MI
Внедорожник завалился на бок после ДТП в центре Ростова
Иномарка попала в ДТП и завалилась на бок на пешеходном переходе в Ростове, сообщает telegram-канал «Привет, Ростов».

Авария произошла днем 3 сентября на проспекте Кировском/улице Лермонтовской. Иномарку Toyota частично отбросило на пешеходную зону, у «зебры». Бампер машины оказался на тротуаре. Судя по кадрам, иномарка столкнулась с белой машиной, которая стоит левее.

— Авария у нас на глазах была, — пишут очевидцы в комментариях. — Водитель черной машины сразу вылез. В белой (вроде Солярис) сидела женщина за рулем, тоже вышла, у нее что-то с рукой было.
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Вероятно, удар при столкновении был очень сильным, раз внедорожник упал на бок. Удивительно, что это ДТП случилось в центре города, где машины обычно движутся с небольшой скоростью из-за плотного потока и светофоров.

В начале сентября в аварию попали две легковушки. В результате происшествия в Ростовской области погиб один человек, четверо пострадали.

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#Евгения Волкова#Видео#ДТП#Авария#Ростов#Иномарка#Центр города#Пешеходный переход#Происшествия
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