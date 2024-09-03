Внедорожник завалился на бок после ДТП в центре Ростова

Posted Сегодня, 20:08
Published Сегодня, 20:08
Modified Сегодня, 20:10
Updated Сегодня, 20:10
Авария произошла днем 3 сентября на проспекте Кировском/улице Лермонтовской. Иномарку Toyota частично отбросило на пешеходную зону, у «зебры». Бампер машины оказался на тротуаре. Судя по кадрам, иномарка столкнулась с белой машиной, которая стоит левее.
— Авария у нас на глазах была, — пишут очевидцы в комментариях. — Водитель черной машины сразу вылез. В белой (вроде Солярис) сидела женщина за рулем, тоже вышла, у нее что-то с рукой было.
Вероятно, удар при столкновении был очень сильным, раз внедорожник упал на бок. Удивительно, что это ДТП случилось в центре города, где машины обычно движутся с небольшой скоростью из-за плотного потока и светофоров.
В начале сентября в аварию попали две легковушки. В результате происшествия в Ростовской области погиб один человек, четверо пострадали.