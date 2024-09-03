Вспыхнула в одно мгновение: иномарка сгорела на подземной парковке в Ростове

Дым повалил на улицу. Его было видно даже с соседних улиц. Очевидцы позвонили по номеру экстренных служб. На место вызова направили 18 человек на пяти автоцистернах. Вероятно, спасатели готовились к тому, что огонь может переброситься на другие машины.