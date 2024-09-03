Вспыхнула в одно мгновение: иномарка сгорела на подземной парковке в Ростове

Posted Сегодня, 18:42
Published Сегодня, 18:42
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
Пожар случился днем 3 сентября, около 16:00. Водитель Wolksvagen Polo оставил автомобиль на подземной парковке, расположенной на пересечении улиц Ткачева и Маршала Жукова. В какой-то момент легковушка загорелась. В считанные минуты пламя охватило больше одного квадратного метра транспорта.
Дым повалил на улицу. Его было видно даже с соседних улиц. Очевидцы позвонили по номеру экстренных служб. На место вызова направили 18 человек на пяти автоцистернах. Вероятно, спасатели готовились к тому, что огонь может переброситься на другие машины.
— Опять пожар! Явно в городе банда поджигателей орудует, — поделились подозрениями подписчики канала. — На ландшафтный пожар уже не спишешь.
— Врагу такого не пожелаешь, — сочувствовали владельцу машины другие.
К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Пожарные ликвидировали огонь. Правда, владельцу авто придется потратить теперь круглую сумму на ремонт — если он еще возможен.
В конце августа на проспекте Сиверса случилось подобное происшествие. В тот раз сгорела машина каршеринга.