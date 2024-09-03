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Иномарка загорелась на подземной парковке в Ростове

Вспыхнула в одно мгновение: иномарка сгорела на подземной парковке в Ростове

3 сентября 2024, 18:42
Фото: 1MI
Иномарка загорелась на подземной парковке в Ростове

Иномарка сгорела на подземной парковке в Ростове

Машина воспламенилась на подземной парковке в микрорайоне Левенцовском в Ростове, сообщает региональный ГУ МЧС.

Пожар случился днем 3 сентября, около 16:00. Водитель Wolksvagen Polo оставил автомобиль на подземной парковке, расположенной на пересечении улиц Ткачева и Маршала Жукова. В какой-то момент легковушка загорелась. В считанные минуты пламя охватило больше одного квадратного метра транспорта.

Дым повалил на улицу. Его было видно даже с соседних улиц. Очевидцы позвонили по номеру экстренных служб. На место вызова направили 18 человек на пяти автоцистернах. Вероятно, спасатели готовились к тому, что огонь может переброситься на другие машины.

— Опять пожар! Явно в городе банда поджигателей орудует, — поделились подозрениями подписчики канала. — На ландшафтный пожар уже не спишешь.
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— Врагу такого не пожелаешь, — сочувствовали владельцу машины другие.

К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Пожарные ликвидировали огонь. Правда, владельцу авто придется потратить теперь круглую сумму на ремонт — если он еще возможен.

В конце августа на проспекте Сиверса случилось подобное происшествие. В тот раз сгорела машина каршеринга.

Иномарка загорелась на подземной парковке в Ростове
Видео: 1MI
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#Евгения Волкова#Видео#Пожар#МЧС#Спасатели#Автомобиль#Ростов#Ликвидация пожара#Экстренные службы#Происшествия
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