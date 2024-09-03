Закрытый аэропорт «Платов» под Ростовом попал в санкционный список Украины

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Владимир Зеленский подписал указ 2 сентября. В список, помимо ростовского хаба, вошли еще 72 аэропорта. Кроме того, под санкции попали 74 физлица, которые связаны с авиационной инфраструктурой РФ. В случае с Ростовом речь идет об АО «Ростоваэроинвест», которое по сути и является аэропортом, расположенным в станице Грушевской Аксайского района региона.
Активы компании будут заблокированы, а проведение торговых операций — ограничено. Кроме того, АО не сможет осуществлять полеты, перевозки и транзит ресурсов по территории Украины. Выводить капитал, если таковой имеется в указанной стране, тоже запрещено.
В списке запретов — заход авиасудов в воздушное пространство или их посадка в Украине. Санкции действуют в течение 10 лет.
Примечательно, что под санкции попали закрытые аэропорты России. Десяток из них не работает с самого начала спецоперации. Это авиагавани Ростова, Белгорода, Анапы, Брянска, Геленджика, Краснодара, Воронежа, Симферополя, Липецка, Курска. Раньше в список входил хаб Элисты, но с конца мая 2024-го этот аэропорт открыли.
Как сообщала RostovGazeta, ранее ростовский разработчик комплекса РЭБ попал под санкции ЕС.