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Закрытый аэропорт «Платов» под Ростовом попал в санкционный список Украины

Закрытый аэропорт Платов под Ростовом попал в санкционный список Украины

3 сентября 2024, 08:13
Фото: donland.ru
Закрытый аэропорт «Платов» под Ростовом попал в санкционный список Украины
Ростовский аэропорт попал под санкции Украины, соответствующий указ опубликован на сайте президента сопредельного государства.
Сюжет
Санкции

Владимир Зеленский подписал указ 2 сентября. В список, помимо ростовского хаба, вошли еще 72 аэропорта. Кроме того, под санкции попали 74 физлица, которые связаны с авиационной инфраструктурой РФ. В случае с Ростовом речь идет об АО «Ростоваэроинвест», которое по сути и является аэропортом, расположенным в станице Грушевской Аксайского района региона.

Активы компании будут заблокированы, а проведение торговых операций — ограничено. Кроме того, АО не сможет осуществлять полеты, перевозки и транзит ресурсов по территории Украины. Выводить капитал, если таковой имеется в указанной стране, тоже запрещено.

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В списке запретов — заход авиасудов в воздушное пространство или их посадка в Украине. Санкции действуют в течение 10 лет.

Примечательно, что под санкции попали закрытые аэропорты России. Десяток из них не работает с самого начала спецоперации. Это авиагавани Ростова, Белгорода, Анапы, Брянска, Геленджика, Краснодара, Воронежа, Симферополя, Липецка, Курска. Раньше в список входил хаб Элисты, но с конца мая 2024-го этот аэропорт открыли.

Как сообщала RostovGazeta, ранее ростовский разработчик комплекса РЭБ попал под санкции ЕС.

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#Евгения Волкова#Общество#Россия#Санкции#Украина#Платов#Владимир Зеленский#Аэропорт#Запреты#Ростов#Авиация
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