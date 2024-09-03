Закрытый аэропорт «Платов» под Ростовом попал в санкционный список Украины

Примечательно, что под санкции попали закрытые аэропорты России. Десяток из них не работает с самого начала спецоперации. Это авиагавани Ростова, Белгорода, Анапы, Брянска, Геленджика, Краснодара, Воронежа, Симферополя, Липецка, Курска. Раньше в список входил хаб Элисты, но с конца мая 2024-го этот аэропорт открыли.