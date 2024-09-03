Зоолог рассказал, откуда в ростовских общежитиях берутся клопы

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Напомним, что ростовские студенты обратились в редакцию RostovGazeta с жалобой на нашествие клопов в общежитии. Учащиеся рассказали о красных пятнах, которые нестерпимо зудят в местах укуса насекомых. По словам студентов, они требовали переселения из-за клопов. Но им отказали.
«Клопы легко поселяются в старых домах. Перемещаются они, как правило, вместе с людьми. Их могут принести случайно — с одеждой, с бытовыми предметами. А дальше насекомые уже сами спокойно перемещаются между комнатами», — отмечает Александр Евсюков.
По словам зоолога, и личинки, и сами клопы, могут быть очень мелкими. Они хорошо прячутся, и могут длительное время находится в анабиозе. Поэтому избавиться от клопов бывает затруднительно.
«Существует множество разнообразных отравляющих веществ. Но бытовые средства не всегда помогают из-за неспособности проникать в те места, где прячутся клопы — под обивку мебели, под обои. Самый действенный способ — прибегнуть к помощи специализированных профильных организаций, которые используют сильные аэрозольные вещества для уничтожения этих насекомых», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области обнаружили опасных, растительноядных клопов.