rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Зоолог рассказал, откуда в ростовских общагах берутся клопы, и как от них избавиться

Зоолог рассказал, откуда в ростовских общежитиях берутся клопы

3 сентября 2024, 07:09
Фото: rostovgazeta.ru
Зоолог рассказал, откуда в ростовских общагах берутся клопы, и как от них избавиться
Избавиться от клопов в старых домах или общежитиях Ростова очень трудно. Насекомые могут прятаться под обивкой мебели, под обоями, куда обычные бытовые средства не проникают, сообщил RostovGazeta зоолог ДГТУ Александр Евсюков.

Напомним, что ростовские студенты обратились в редакцию RostovGazeta с жалобой на нашествие клопов в общежитии. Учащиеся рассказали о красных пятнах, которые нестерпимо зудят в местах укуса насекомых. По словам студентов, они требовали переселения из-за клопов. Но им отказали.

«Клопы легко поселяются в старых домах. Перемещаются они, как правило, вместе с людьми. Их могут принести случайно — с одеждой, с бытовыми предметами. А дальше насекомые уже сами спокойно перемещаются между комнатами», — отмечает Александр Евсюков.

По словам зоолога, и личинки, и сами клопы, могут быть очень мелкими. Они хорошо прячутся, и могут длительное время находится в анабиозе. Поэтому избавиться от клопов бывает затруднительно.

«Клопы легко поселяются в старых домах»«Клопы легко поселяются в старых домах»
«Клопы легко поселяются в старых домах»
Фото: читатель / rostovgazeta.ru
«Существует множество разнообразных отравляющих веществ. Но бытовые средства не всегда помогают из-за неспособности проникать в те места, где прячутся клопы — под обивку мебели, под обои. Самый действенный способ — прибегнуть к помощи специализированных профильных организаций, которые используют сильные аэрозольные вещества для уничтожения этих насекомых», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области обнаружили опасных, растительноядных клопов.

Опасных растительноядных клопов обнаружили в Ростовской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В парках Горького и Островского в Ростове нашли опасных для людей клоповРостовчанам рассказали, как защитить дом от клоповДезинфекцию ростовского общежития ЮФУ проведут после жалоб на клопов
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Студенты#Общежитие#Ростов#Укус#Насекомые#Клопы
Подпишитесь
«Карательная психиатрия?»: как пенсионерку из Азова обвиняют в избиении участкового
Сегодня, 07:45
Суд в Ростове дал 20 лет украинскому террористу, прорывавшемуся в Крым
Сегодня, 07:25
«После них все чешется»: студенты рассказали, как их мучают клопы в общежитии Ростова
Сегодня, 07:08
Сильный ливень с грозой накроет Ростовскую область
Сегодня, 06:32
Сильный ливень с грозой накроет Ростовскую область
Сегодня, 06:32