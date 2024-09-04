Аграрии объяснили, из-за чего в Ростовской области бешено растут цены на овощи

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Всему виной — погодные аномалии. Майские заморозки и летняя жара с засухой негативно сказались на некоторых сельхоз культурах. Например, помидоров планируют собрать всего по 50 тонн с одного гектара. В прошлом году объем собранных овощей достигал 70 тонн. Вероятно, аграрии пытаются отбить средства за погибший урожай, немного увеличив стоимость.
Кроме того, цены растут из-за трат на воду — ведь во время засухи приходится увеличивать полив, а вместе с ним тратится и больше электричества — на работу насосов и другого оборудования. Каждое действие — дополнительный рубль.
По сути овощи подорожали из-за повышенной себестоимости в текущем году. Правда, не все сельскохозяйственные культуры пострадали от погоды. Например, репчатый лук легко выстоял и в заморозки мая, и в засуху в июле и августе.
Ранее стало известно, насколько подорожал картофель и лук в Ростовской области.