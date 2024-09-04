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Аграрии объяснили, из-за чего в Ростовской области подскочили цены на овощи

Аграрии объяснили, из-за чего в Ростовской области бешено растут цены на овощи

4 сентября 2024, 05:36
Фото: 1MI
Аграрии объяснили, из-за чего в Ростовской области подскочили цены на овощи

Аграрии объяснили рост цен на овощи погодными аномалиями в Ростовской области

Донские аграрии отчитались об урожае в 2024 году и раскрыли причинах роста цен на овощи, сообщает ДонТР.

Всему виной — погодные аномалии. Майские заморозки и летняя жара с засухой негативно сказались на некоторых сельхоз культурах. Например, помидоров планируют собрать всего по 50 тонн с одного гектара. В прошлом году объем собранных овощей достигал 70 тонн. Вероятно, аграрии пытаются отбить средства за погибший урожай, немного увеличив стоимость.

Кроме того, цены растут из-за трат на воду — ведь во время засухи приходится увеличивать полив, а вместе с ним тратится и больше электричества — на работу насосов и другого оборудования. Каждое действие — дополнительный рубль.

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По сути овощи подорожали из-за повышенной себестоимости в текущем году. Правда, не все сельскохозяйственные культуры пострадали от погоды. Например, репчатый лук легко выстоял и в заморозки мая, и в засуху в июле и августе.

Ранее стало известно, насколько подорожал картофель и лук в Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Урожай#Цены на овощи#Засуха#Аграрии#Помидоры#Полив#Погодные аномалии#Репчатый лук
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