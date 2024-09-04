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Published Сегодня, 11:51

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Updated Сегодня, 11:53

Атаковавший нефтебазу на Дону беспилотник мог быть британской настройки

Атаковавший нефтебазу на Дону беспилотник мог быть британской настройки

4 сентября 2024, 11:51
Фото: donland.ru
Атаковавший нефтебазу на Дону беспилотник мог быть британской настройки
ВСУ применили беспилотник британской настройки, чтобы атаковать хранилище с топливом в Ростовской области, сообщает «RT на русском».

Издание со ссылкой на слова представителя МИД РФ Марии Захаровой пишет, что Великобритания могла участвовать в подготовке терактов, которые совершает Украина на территории России.

Захарова сообщила, что РФ проанализировала электронные элементы дронов, примененных при нападении на склад топлива в Каменском районе Ростовской области. Выяснилось, что первоначальная настройка системы управления полетом проводилась на территории Британии.

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После этого беспилотники собирались в Киевской области.

Напомним, что происшествие случилось 28 августа. Тогда из-за атаки дронов загорелся топливный склад в Каменском районе, сейчас удалось локализовать возгорание.

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