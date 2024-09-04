Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Издание со ссылкой на слова представителя МИД РФ Марии Захаровой пишет, что Великобритания могла участвовать в подготовке терактов, которые совершает Украина на территории России.
Захарова сообщила, что РФ проанализировала электронные элементы дронов, примененных при нападении на склад топлива в Каменском районе Ростовской области. Выяснилось, что первоначальная настройка системы управления полетом проводилась на территории Британии.
После этого беспилотники собирались в Киевской области.
Напомним, что происшествие случилось 28 августа. Тогда из-за атаки дронов загорелся топливный склад в Каменском районе, сейчас удалось локализовать возгорание.