Буцаев и Беспрозванных рассмотрели перспективы системы ТКО в Калининградской области

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
Денис Буцаев отметил, что реализация намеченных проектов позволит полностью выполнить цели национального проекта. Он добавил, что РЭО готов профинансировать до 95% от суммы инвестиций, подтвержденных государственной экспертизой, а также оказать методологическую поддержку по вопросам, связанным с ликвидацией объектов накопленного ущерба, пишет 56orb.ru.
В ходе обсуждения был рассмотрен план ключевых мероприятий в сфере обращения с ТКО с особым вниманием к участию в них экологических сообществ и активистов. Проекты по модернизации полигонов и строительству мусоросортировочных комплексов должны обеспечить переработку и утилизацию более 50% отходов, что будет способствовать развитию экономики замкнутого цикла в регионе.
Алексей Беспрозванных подчеркнул, что географическое положение области требует создания системы обработки, утилизации и захоронения отходов исключительно на территории региона. Он также упомянул, что этот вопрос был поднят на встрече с президентом, который поддержал предложения по модернизации системы обращения с ТКО. Врио губернатора отметил, что улучшение экологической ситуации и повышение качества жизни населения являются приоритетными задачами, и сотрудничество с Российским экологическим оператором, обладающим значительным опытом и успешными практиками, является важным шагом в этом направлении.