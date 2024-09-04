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Буцаев и Беспрозванных рассмотрели перспективы системы ТКО в Калининградской области

Буцаев и Беспрозванных рассмотрели перспективы системы ТКО в Калининградской области

4 сентября 2024, 18:37
Фото: Изображение Midjourney
3 сентября генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных провели рабочее совещание, на котором обсудили проблемы в сфере обращения с ТКО в регионе.

Денис Буцаев отметил, что реализация намеченных проектов позволит полностью выполнить цели национального проекта. Он добавил, что РЭО готов профинансировать до 95% от суммы инвестиций, подтвержденных государственной экспертизой, а также оказать методологическую поддержку по вопросам, связанным с ликвидацией объектов накопленного ущерба, пишет 56orb.ru.

В ходе обсуждения был рассмотрен план ключевых мероприятий в сфере обращения с ТКО с особым вниманием к участию в них экологических сообществ и активистов. Проекты по модернизации полигонов и строительству мусоросортировочных комплексов должны обеспечить переработку и утилизацию более 50% отходов, что будет способствовать развитию экономики замкнутого цикла в регионе.

Алексей Беспрозванных подчеркнул, что географическое положение области требует создания системы обработки, утилизации и захоронения отходов исключительно на территории региона. Он также упомянул, что этот вопрос был поднят на встрече с президентом, который поддержал предложения по модернизации системы обращения с ТКО. Врио губернатора отметил, что улучшение экологической ситуации и повышение качества жизни населения являются приоритетными задачами, и сотрудничество с Российским экологическим оператором, обладающим значительным опытом и успешными практиками, является важным шагом в этом направлении.

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