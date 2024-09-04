Буцаев и Беспрозванных рассмотрели перспективы системы ТКО в Калининградской области

Алексей Беспрозванных подчеркнул, что географическое положение области требует создания системы обработки, утилизации и захоронения отходов исключительно на территории региона. Он также упомянул, что этот вопрос был поднят на встрече с президентом, который поддержал предложения по модернизации системы обращения с ТКО. Врио губернатора отметил, что улучшение экологической ситуации и повышение качества жизни населения являются приоритетными задачами, и сотрудничество с Российским экологическим оператором, обладающим значительным опытом и успешными практиками, является важным шагом в этом направлении.