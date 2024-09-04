Число госпитализированных с COVID-19 в Ростовской области выросло вдвое

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
На прошлой неделе, с 19 по 25 августа, в регионе госпитализировали девять человек. Это в два раза меньше, чем на текущей. Увеличилось и общее число зараженных — до 506. Неделей ранее их количество составляли 435 человек (теперь — на 16% больше).
А вот выздоровевших становится все меньше. Если на предыдущей неделе с инфекцией справился 421 человек, то на последней — всего 334 (на 21% меньше).
Всего в Южном федеральном округе диагноз подтвердился у 2171 человека за неделю. Большинство зараженных (718 человек) — жители Краснодарского края. Ростовская область заняла второе место по заболеваемости. Тройку замыкает город Севастополь с 258 новыми пациентами. На прошлой неделе в ЮФО было 1872 инфицированных (на 16% меньше).
Как сообщала RostovGazeta, в России число зараженных выросло на 21% и достигло 21 324 человека. На прошлой неделе их было на 3,7 тысячи меньше (17 641 человек).