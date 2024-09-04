Число госпитализированных с COVID-19 в Ростовской области выросло вдвое

На прошлой неделе, с 19 по 25 августа, в регионе госпитализировали девять человек. Это в два раза меньше, чем на текущей. Увеличилось и общее число зараженных — до 506. Неделей ранее их количество составляли 435 человек (теперь — на 16% больше).