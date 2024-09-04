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Published Сегодня, 07:08

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Updated Сегодня, 07:19

За неделю число пациентов с COVI-19 в Ростовской области выросло на 16%

Число госпитализированных с COVID-19 в Ростовской области выросло вдвое

4 сентября 2024, 07:08
Фото: Unsplash
За неделю число пациентов с COVI-19 в Ростовской области выросло на 16%
По данным с 26 августа по 1 сентября число госпитализированных с коронавирусом в Ростовской области за неделю увеличилось до 20 человек, сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

На прошлой неделе, с 19 по 25 августа, в регионе госпитализировали девять человек. Это в два раза меньше, чем на текущей. Увеличилось и общее число зараженных — до 506. Неделей ранее их количество составляли 435 человек (теперь — на 16% больше).

А вот выздоровевших становится все меньше. Если на предыдущей неделе с инфекцией справился 421 человек, то на последней — всего 334 (на 21% меньше).

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Всего в Южном федеральном округе диагноз подтвердился у 2171 человека за неделю. Большинство зараженных (718 человек) — жители Краснодарского края. Ростовская область заняла второе место по заболеваемости. Тройку замыкает город Севастополь с 258 новыми пациентами. На прошлой неделе в ЮФО было 1872 инфицированных (на 16% меньше).

Как сообщала RostovGazeta, в России число зараженных выросло на 21% и достигло 21 324 человека. На прошлой неделе их было на 3,7 тысячи меньше (17 641 человек).

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Covid-19#Южный федеральный округ#Стопкоронавирус.РФ
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