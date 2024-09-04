Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по культуре Елана Драпеко считает, что России не стоит отказываться от голливудского кино. Об этом она заявила в беседе с «Ридусом», комментируя заявление министра культуры Чечни Исы Ибрагимова о необходимости запрета американского кино. Он отметил, что «эти западные ценности» России не нужны.
Драпеко призвала «отделять зёрна от плевел» и подчеркнула, что запрещать голливудские фильмы в России не нужно. Она отметила, что многие картины, снятые на Западе, имеют большую художественную ценность. Собеседница издания признала, что там также выпускают ленты с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, и такие картины, по её мнению, в России показывать нельзя.
Депутат напомнила, что Россия оказала серьезное влияние на западную культуру своей литературой и кинематографом. При этом наиболее ценные вещи российская культура могла заимствовать у европейской. Однако, в России уже снимаются фильмы, которые никакого отношения к западной культуре не имеют. Например, якутское и башкирское кино.