Депутат Драпеко объяснила, почему нельзя запрещать голливудское кино

Драпеко призвала «отделять зёрна от плевел» и подчеркнула, что запрещать голливудские фильмы в России не нужно. Она отметила, что многие картины, снятые на Западе, имеют большую художественную ценность. Собеседница издания признала, что там также выпускают ленты с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, и такие картины, по её мнению, в России показывать нельзя.