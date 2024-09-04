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Депутат Драпеко объяснила, почему нельзя запрещать голливудское кино

4 сентября 2024, 05:11
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре отметила, что российская культура оказала серьезное влияние на западную и взяла от неё всё, что посчитала полезным.

Первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по культуре Елана Драпеко считает, что России не стоит отказываться от голливудского кино. Об этом она заявила в беседе с «Ридусом», комментируя заявление министра культуры Чечни Исы Ибрагимова о необходимости запрета американского кино. Он отметил, что «эти западные ценности» России не нужны.

Драпеко призвала «отделять зёрна от плевел» и подчеркнула, что запрещать голливудские фильмы в России не нужно. Она отметила, что многие картины, снятые на Западе, имеют большую художественную ценность. Собеседница издания признала, что там также выпускают ленты с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, и такие картины, по её мнению, в России показывать нельзя.

Депутат напомнила, что Россия оказала серьезное влияние на западную культуру своей литературой и кинематографом. При этом наиболее ценные вещи российская культура могла заимствовать у европейской. Однако, в России уже снимаются фильмы, которые никакого отношения к западной культуре не имеют. Например, якутское и башкирское кино.

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