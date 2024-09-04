rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Долбежник и затяжчик обуви: раскрыты самые необычные вакансии на Дону

Долбежник и затяжчик: названы самые необычные вакансии в Ростовской области

4 сентября 2024, 09:02
Фото: Unsplash
Долбежник и затяжчик обуви: раскрыты самые необычные вакансии на Дону

В Ростовской области ищут долбежника на зарплату 69 тыс рублей

В Ростовской области составили список необычных вакансий, в которые попали долбежник и оклейщик лодок, сообщает HH.ru.

В Ростове-на-Дону открыта вакансия травильщика с зарплатой от 49 тысяч рублей. Основные обязанности включают обезжиривание, травление и химическую обработку деталей в гальванических ваннах.

Кроме того, в городе ищут автоняню для сопровождения детей. Работа заключается в регулярных перевозках ребенка: забирать из школы и отвозить на различные секции и тренировки. За выполнение этих обязанностей предлагается заработная плата от 20 000 до 50 000 рублей в месяц.

Работодатели в Ростове стали массово набирать пенсионеров
Узнать подробнее

Также в регионе требуется долбежник. В обязанности входит работа на сверлильном, протяжном и долбежном оборудовании. Зарплата за такую должность составляет от 69 600 рублей.

Размещена вакансия на должность затяжчика обуви. За работу предлагается заработная плата в пределах от 40 000 до 60 000 рублей на руки. Основные обязанности включают затяжку обуви вручную по индивидуальным заявкам.

Ранее ростовчанам назвали профессии, где невозможно много заработать.

Читайте также:
Работодатели в Ростове стали массово набирать пенсионеровДве зарплаты за кота: как выглядят самые дорогие питомцы в Ростовской областиЛогвиненко заявил, что зарплаты в Ростове-на-Дону выросли на 21% за год
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Профессии#Вакансии
Подпишитесь
Власти Ростовской области за бесценок распродают иномарки
Сегодня, 07:04
«Союзмультфильм» заставил уничтожить Чебурашку в Ростовской области
Сегодня, 08:35
Риелтор объяснила, почему квартиры в Ростове дороже, чем в Санкт-Петербурге
Сегодня, 08:28
Ростовчан хотят штрафовать за нарушение особого режима реагирования
Сегодня, 08:20
Пункты приема бутылок откроют для жителей Ростовской области
Сегодня, 07:57
Число госпитализированных с COVID-19 в Ростовской области выросло вдвое
Сегодня, 07:08