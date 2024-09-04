Долбежник и затяжчик: названы самые необычные вакансии в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В Ростове-на-Дону открыта вакансия травильщика с зарплатой от 49 тысяч рублей. Основные обязанности включают обезжиривание, травление и химическую обработку деталей в гальванических ваннах.
Кроме того, в городе ищут автоняню для сопровождения детей. Работа заключается в регулярных перевозках ребенка: забирать из школы и отвозить на различные секции и тренировки. За выполнение этих обязанностей предлагается заработная плата от 20 000 до 50 000 рублей в месяц.
Также в регионе требуется долбежник. В обязанности входит работа на сверлильном, протяжном и долбежном оборудовании. Зарплата за такую должность составляет от 69 600 рублей.
Размещена вакансия на должность затяжчика обуви. За работу предлагается заработная плата в пределах от 40 000 до 60 000 рублей на руки. Основные обязанности включают затяжку обуви вручную по индивидуальным заявкам.
Ранее ростовчанам назвали профессии, где невозможно много заработать.