Долбежник и затяжчик: названы самые необычные вакансии в Ростовской области

Кроме того, в городе ищут автоняню для сопровождения детей. Работа заключается в регулярных перевозках ребенка: забирать из школы и отвозить на различные секции и тренировки. За выполнение этих обязанностей предлагается заработная плата от 20 000 до 50 000 рублей в месяц.