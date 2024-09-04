Донские аграрии готовы к осенней посевной

Одним из важнейших вопросов для донских полей замгубернатора по АПК назвал влагосбережение. По его мнению, все технологические операции должны быть направлены на выполнение этой задачи. Также необходимо дальнейшее освоение научно обоснованной структуры посевов, формирование севооборотов, тщательная подготовка почвы, сев в оптимальные сроки. Все это положительно повлияет на повышение урожайности и увеличение объема растениеводческой продукции.