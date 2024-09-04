Донские аграрии готовы к осенней посевной

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
На территории Белокалитвинского района такое совещание посетили аграрии с северо-западной и северо-восточной климатических зон нашего региона.
Открыл совещание заместитель губернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский, и уточнил итоги жатвы ранних зерновых культур.
— На протяжении предыдущих пяти лет Ростовская область получала рекордные урожаи, и мы привыкли занимать лидерские позиции по производству ранних зерновых и зернобобовых культур в Российской Федерации. В этом году, с учетом последствий чрезвычайной ситуации по весенним заморозкам и почвенной засухе, донскими аграриями было намолочено почти 11 млн тонн при урожайности 33 ц/га. Основу в донском каравае составляет порядка 10 млн тонн озимой пшеницы, урожайность 35,7 ц/га, — пояснил Константин Рачаловский.
Глава донского Минсельхозпрода добавил, что в регионе полевые работы еще не завершились. Впереди сбор урожая пропашных, овощных и поздних зерновых культур, а также масштабные задачи по осеннему севу озимых.
— Мы продолжаем сдавать природе серьезный экзамен — уборка зерновых поздних сроков созревания и технических культур в активной фазе, начат обмолот масличных, — отметил министр.
Согласно данным регионального Минсельхозпрода, сегодня поздние зерновые убраны на площади 10,5 тысячи гектаров, или 6,2% от плана. Валовой сбор уже составляет 10,8 тысячи тонн. Большая часть убранного урожая приходится на сорго.
Масличные культуры уже убраны на площади 186,3 тысячи гектаров, или 16,9% от плана. Валовой сбор составляет на сегодня 213,3 тысячи тонн. При этом к уборке подсолнечника приступили отдельные хозяйства, собрано 71,5 тысячи тонн с 5% плановых площадей под подсолнечником.
По словам Константина Рачаловского сейчас наступает ответственная пора закладки урожая будущего года, и к ней надо подойти с особой ответственностью.
— Под урожай 2025 года во время осенней посевной кампании планируется засеять озимыми 2,85 миллиона гектаров. В основном площади будут засеяны зерновыми культурами и около 27 тысяч гектаров — техническими. В настоящее время под эту задачу подготовлено 2,4 млн га, или 83% посевных площадей. В отдельных районах на севере области — Боковском, Верхнедонском и Шолоховском — уже дан старт посевной кампании. Массово по области озимый сев начнется в течение сентября. Сейчас важно оценить материально-техническое обеспечение посевной кампании, —подчеркнул глава донского Минсельхозпрода.
Аграрии области уже подготовили семена озимых культур. По данным Россельхозцентра, на начало сентября, семена озимых культур заготовлены в полном объеме и составляют 576 тысяч тонн. На 97% подготовлена и сельхозтехника. Планируется, что в проведении осеннего сева по региону примут участие более 28 тысяч тракторов, 11,8 тысячи грузовых автомобилей, 16,7 тысячи сеялок и11,4 тысячи плугов.
Одним из важнейших вопросов для донских полей замгубернатора по АПК назвал влагосбережение. По его мнению, все технологические операции должны быть направлены на выполнение этой задачи. Также необходимо дальнейшее освоение научно обоснованной структуры посевов, формирование севооборотов, тщательная подготовка почвы, сев в оптимальные сроки. Все это положительно повлияет на повышение урожайности и увеличение объема растениеводческой продукции.