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Эксперт Левченко рассказал, почему осенью дороги Ростова придут в ужасающее состояние

«Это будет ужасно»: эксперт сообщил, что произойдет с дорогами в Ростове после зимы

4 сентября 2024, 13:55
Фото: rostovgazeta.ru
Эксперт Левченко рассказал, почему осенью дороги Ростова придут в ужасающее состояние

Общественник сообщил, что произойдет с дорогами в Ростове после осени и зимы

Осенью, когда пойдут дожди, Ростов ждет существенная проблема с ямочностью на дорогах. А выход из зимы будет просто ужасным, сообщил RostovGazeta правозащитник, эксперт в области дорожного строительства Сергей Левченко.

Собеседник рассказывает, что постоянно ездит в командировки. Недавно посещал новые регионы России.

«И с кем бы я не разговаривал, с чиновниками, с бизнесменами, все говорят очень обидную для меня, как для ростовчанина, вещь — о том, что в Ростове ужаснейшие дороги», — отмечает Сергей Левченко.

По словам эксперта, возникает ощущение, что донская столица не просто уступает в качестве дорог. У людей складывается упорное мнение, что хуже, чем в Ростове, дороги вряд ли можно найти.

«Меня, как эксперта в области дорожного строительства, это сильно расстраивает. Ведь в Ростове множество квалифицированных специалистов, готовых хорошо и качественно ремонтировать дороги», — говорит собеседник.
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если эксперты дорожной лаборатории проедут по городу, то установят, что порядка 80% дорог, отремонтированных к ЧМ по футболу, не соответствуют по огромному числу нормативных требований.если эксперты дорожной лаборатории проедут по городу, то установят, что порядка 80% дорог, отремонтированных к ЧМ по футболу, не соответствуют по огромному числу нормативных требований.
если эксперты дорожной лаборатории проедут по городу, то установят, что порядка 80% дорог, отремонтированных к ЧМ по футболу, не соответствуют по огромному числу нормативных требований.
Фото: donland.ru

Спикер объясняет, что если эксперты дорожной лаборатории проедут по городу, то установят, что порядка 80% дорог, отремонтированных к ЧМ по футболу, не соответствуют по огромному числу нормативных требований. В частности, по колее, по сцепке колеса с дорогой…

«Конечно же, дороги Ростова нуждаются в ремонте. Но как их ремонтировать, если тогда, были проведены работы на несколько миллиардов рублей. Откуда у Ростова такие деньги?» — задается вопросами собеседник.

Эксперт полагает, что начиная с осени, город ждет неутешительная история.

«Ямочность на дорогах будет очень большая. Она начнется осенью, когда пойдут дожди. А выход из зимы будет ужасным, — уверен Сергей Левченко. — Пористость дорог очень высокая. Какие-то объекты в городе пытаются ремонтировать, что-то делают. Но проблем такое количество, что уже не успеть. К решению этого вопроса нужно подходить глобально».

Ранее RostovGazeta сообщала, как зимой прошлого года снег растаял вместе с асфальтом.

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