«Это будет ужасно»: эксперт сообщил, что произойдет с дорогами в Ростове после зимы

Спикер объясняет, что если эксперты дорожной лаборатории проедут по городу, то установят, что порядка 80% дорог, отремонтированных к ЧМ по футболу, не соответствуют по огромному числу нормативных требований. В частности, по колее, по сцепке колеса с дорогой…