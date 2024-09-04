Гидрометцентр предупредил о снижении температуры воздуха в Ростовской области

Летняя погода не собирается покидать юг России, в том числе и Ростовскую область. Температура начнет постепенно падать, но она останется в пределах комфортных значений. Так, в донском регионе в среду, 4 сентября, столбики градусников будут показывать от +27 до +30 градусов. В четверг, 5 сентября, ожидается от +25 до +30 градусов, а вот в пятницу, 6 сентября, уже от +24 до +29 градусов Цельсия.