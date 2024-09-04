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Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Метеоролог Вильфанд прогнозирует похолодание в Ростовской области

Гидрометцентр предупредил о снижении температуры воздуха в Ростовской области

4 сентября 2024, 17:08
Фото: Pxhere
Метеоролог Вильфанд прогнозирует похолодание в Ростовской области

Метеоролог Вильфанд прогнозирует похолодание в Ростовской области

В Ростовской области начнет постепенно понижаться температура воздуха, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд «Интерфаксу».

Летняя погода не собирается покидать юг России, в том числе и Ростовскую область. Температура начнет постепенно падать, но она останется в пределах комфортных значений. Так, в донском регионе в среду, 4 сентября, столбики градусников будут показывать от +27 до +30 градусов. В четверг, 5 сентября, ожидается от +25 до +30 градусов, а вот в пятницу, 6 сентября, уже от +24 до +29 градусов Цельсия.

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Однако тепло держится не во всех регионах. Так, например, в Туве, на Урале и в Иркутской области пройдут заморозки. Температурный фон понизиться до -2 градусов. Похолодание ждет всю азиатскую часть страны.

Ранее жителей Ростовской области предупредили о сильном дожде и шквалистом ветре.

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