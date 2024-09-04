«Гремело дважды»: жители Ростовской области сообщают о работе ПВО вечером 4 сентября

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
По словам горожан, система противовоздушной обороны сработала около 18:45. Некоторые утверждают, что слышали звук, похожий на взрыв. Другие — что грохот прозвучал дважды.
— Очень даже слышно было! — уточнили пользователи соцсетей. — В 18:50 два раза подряд.
— Слава богу, что сбили! Спасибо нашим ребятам, что берегут нас и наши семьи, — прокомментировали другие. — Где военное положение?
Третьи увидели только белые следы в небе, но никакого шума не заметили.
Официальной информации о работе системы ПВО и возможных сбитых целях ни региональные власти. ни Минобороны не сообщали.
Ранее о работе ПВО сообщали жители Таганрога и соседних с ним населенных пунктов. По их словам, сначала прогремел грохот, напоминающий взрыв, затем появился белый след в небе. Как и в этот раз, в правительстве Ростовской области, информацию не прокомментировали.