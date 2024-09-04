«Гремело дважды»: жители Ростовской области сообщают о работе ПВО вечером 4 сентября

Ранее о работе ПВО сообщали жители Таганрога и соседних с ним населенных пунктов. По их словам, сначала прогремел грохот, напоминающий взрыв, затем появился белый след в небе. Как и в этот раз, в правительстве Ростовской области, информацию не прокомментировали.