rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 17:43

Published Сегодня, 17:43

Modified Сегодня, 17:45

Updated Сегодня, 17:45

Жители Ростовской области сообщают о работе ПВО вечером 4 сентября

«Гремело дважды»: жители Ростовской области сообщают о работе ПВО вечером 4 сентября

4 сентября 2024, 17:43
Фото: тг-канал «Ростов-папа»
Жители Ростовской области сообщают о работе ПВО вечером 4 сентября

Жители Ростовской области сообщают о работе ПВО вечером 4 сентября

Жители города Батайска сообщили о работе ПВО в Ростовской области вечером 4 сентября, информация об этом размещена в telegram-канале «Ростов-Папа Ростов-на-Дону».

По словам горожан, система противовоздушной обороны сработала около 18:45. Некоторые утверждают, что слышали звук, похожий на взрыв. Другие — что грохот прозвучал дважды.

— Очень даже слышно было! — уточнили пользователи соцсетей. — В 18:50 два раза подряд.

— Слава богу, что сбили! Спасибо нашим ребятам, что берегут нас и наши семьи, — прокомментировали другие. — Где военное положение?

Лежал на жаре под деревом: пенсионер 4 дня умирал на глазах у прохожих в Батайске
Узнать подробнее

Третьи увидели только белые следы в небе, но никакого шума не заметили.

Официальной информации о работе системы ПВО и возможных сбитых целях ни региональные власти. ни Минобороны не сообщали.

Ранее о работе ПВО сообщали жители Таганрога и соседних с ним населенных пунктов. По их словам, сначала прогремел грохот, напоминающий взрыв, затем появился белый след в небе. Как и в этот раз, в правительстве Ростовской области, информацию не прокомментировали.

Читайте также:
В Ростовской области ночью прогремел взрыв и началось возгораниеЖители Ростовской области услышали звук взрыва и заметили следы в небе«Успеть в последний вагон»: где в Ростовской области еще можно недорого купить жилье
#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Батайск#ПВО#Взрыв#Противовоздушная оборона
Подпишитесь
Власти Ростовской области за бесценок распродают иномарки
Сегодня, 07:04
«Союзмультфильм» заставил уничтожить Чебурашку в Ростовской области
Сегодня, 08:35
Риелтор объяснила, почему квартиры в Ростове дороже, чем в Санкт-Петербурге
Сегодня, 08:28
Ростовчан хотят штрафовать за нарушение особого режима реагирования
Сегодня, 08:20
Пункты приема бутылок откроют для жителей Ростовской области
Сегодня, 07:57
Число госпитализированных с COVID-19 в Ростовской области выросло вдвое
Сегодня, 07:08