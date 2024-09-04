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Published Сегодня, 08:58

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Студентов Ростова-на-Дону шокировали антисанитарные условия в общежитиях

«Как скотина в ангаре живем»: студентов Ростова шокировала антисанитария в общежитиях

4 сентября 2024, 08:58
Фото: Читатель / rostovgazeta.ru
Студентов Ростова-на-Дону шокировали антисанитарные условия в общежитиях

Студентов вуза в Ростове шокировала антисанитария в общежитиях

В Ростове-на-Дону студенты пожаловались на качество уборки и состояние санузла в общежитиях вузов. Информацией поделились учащиеся одного из университетов города.

Студенты Ростова-на-Дону показали в каких условиях им приходиться жить. Они уже не обращают внимание на шумных соседей, немытую посуду неделями в раковинах и на обилие тараканов. Их поражает качество и регулярность уборки. Если уборщица есть, то это еще везение.

«Бывает и так, что уборка не проводится неделями, либо проводится частично. Например, протирают только раковины в блоках, которые, к слову, и студенты моют сами», — поделилась возмущенная девушка.

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Почти ежедневно учащиеся видят грязные унитазы и душевые, ржавые краны и лейки, а также слои пыли на полу в коридорах. Однако студенты не винят в антисанитарии мастеров чистоты, у которых мизерные зарплаты.

учащиеся видят грязные унитазы и душевые, ржавые краны и лейкиучащиеся видят грязные унитазы и душевые, ржавые краны и лейки
учащиеся видят грязные унитазы и душевые, ржавые краны и лейкиучащиеся видят грязные унитазы и душевые, ржавые краны и лейки
учащиеся видят грязные унитазы и душевые, ржавые краны и лейкиучащиеся видят грязные унитазы и душевые, ржавые краны и лейки
учащиеся видят грязные унитазы и душевые, ржавые краны и лейкиучащиеся видят грязные унитазы и душевые, ржавые краны и лейки
учащиеся видят грязные унитазы и душевые, ржавые краны и лейки
Фото: Читатель / rostovgazeta.ru

«Вас это все достанет и вы сами выдраите свой блок, потому что не хочется жить, как скотина в ангаре. Но почему же уборщицам платят так, что они увольняются через месяц другой?», — добавил очевидец.

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