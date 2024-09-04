«Как скотина в ангаре живем»: студентов Ростова шокировала антисанитария в общежитиях

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Студенты Ростова-на-Дону показали в каких условиях им приходиться жить. Они уже не обращают внимание на шумных соседей, немытую посуду неделями в раковинах и на обилие тараканов. Их поражает качество и регулярность уборки. Если уборщица есть, то это еще везение.
«Бывает и так, что уборка не проводится неделями, либо проводится частично. Например, протирают только раковины в блоках, которые, к слову, и студенты моют сами», — поделилась возмущенная девушка.
Почти ежедневно учащиеся видят грязные унитазы и душевые, ржавые краны и лейки, а также слои пыли на полу в коридорах. Однако студенты не винят в антисанитарии мастеров чистоты, у которых мизерные зарплаты.
«Вас это все достанет и вы сами выдраите свой блок, потому что не хочется жить, как скотина в ангаре. Но почему же уборщицам платят так, что они увольняются через месяц другой?», — добавил очевидец.
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