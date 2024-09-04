Каждый пятый житель Ростовской области получает большую зарплату

Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
Согласно статистике, Ростовская область попала на 57 место рейтинга из 83-х. Доля работников, которые получают зарплату выше среднего по стране, составила всего 18,6%. А больше двух медиальных зарплат получают лишь 4,7% работающих дончан.
В соседнем Краснодарском крае зарплату выше среднего уровня получают 16,8% работников, что позволило региону занять только 62-ю строчку рейтинга.
Номером один в рейтинге стал северный Ямало-Ненецкий автономный округ — 65,8%, на втором месте Ханты-Мансийский округ — Югра — 54,2%, а бронзу получила Магаданская область — 53,3%.
До этого глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал, что с начала 2024 года зарплаты выросли на 21%. Специалисты стали в среднем получать 65 тысяч рублей в месяц.
Ранее работодатели в Ростове стали массово набирать пенсионеров.