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Published Сегодня, 19:08

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Updated Сегодня, 19:10

Ростовская область вошла в число регионов с самими низкими зарплатами

Каждый пятый житель Ростовской области получает большую зарплату

4 сентября 2024, 19:08
Фото: 1MI
Ростовская область вошла в число регионов с самими низкими зарплатами
Ростовская область оказалась во второй половине рейтинга регионов по доле жителей, получающих заработную плату выше среднего уровня, сообщают РИА «Новости».

Согласно статистике, Ростовская область попала на 57 место рейтинга из 83-х. Доля работников, которые получают зарплату выше среднего по стране, составила всего 18,6%. А больше двух медиальных зарплат получают лишь 4,7% работающих дончан.

В соседнем Краснодарском крае зарплату выше среднего уровня получают 16,8% работников, что позволило региону занять только 62-ю строчку рейтинга.

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Номером один в рейтинге стал северный Ямало-Ненецкий автономный округ — 65,8%, на втором месте Ханты-Мансийский округ — Югра — 54,2%, а бронзу получила Магаданская область — 53,3%.

До этого глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал, что с начала 2024 года зарплаты выросли на 21%. Специалисты стали в среднем получать 65 тысяч рублей в месяц.

Ранее работодатели в Ростове стали массово набирать пенсионеров.

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