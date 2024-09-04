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Киберэксперт Бедеров рассказал, как минимизировать риск взлома «Госуслуг»

4 сентября 2024, 17:58
Руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров в беседе с RT рассказал, как минимизировать риск взлома своего личного кабинета на «Госуслугах».

«Минимизировать риск взлома своего личного кабинета на „Госуслугах“ позволяет двухфакторная идентификация и уведомление о входе на портал, а также использование сложного пароля», — сказал специалист.

Он напомнил, что проблема со взломом «Госуслуг» фигурировала ещё в 2021-м и 2022 годах. В тот период осуществлялся массовый фишинг по российскому сегменту. И в результате воровались учётные данные для «Госуслуг».

Однако он уточнил, что тогда ещё не стояла обязательная двухфакторная аутентификация пользователя через SMS.

«Её можно было в настройках включить, но не все этим пользовались. Результатом этого стало то, что огромное количество пользователей оказались взломаны. И потом их аккаунты использовались, например, для получения микрозаймов, которые ложатся долговым бременем на жертву», — сказал Бедеров.

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