Киберэксперт Бедеров рассказал, как минимизировать риск взлома «Госуслуг»

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
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Updated Сегодня, 18:00
«Минимизировать риск взлома своего личного кабинета на „Госуслугах“ позволяет двухфакторная идентификация и уведомление о входе на портал, а также использование сложного пароля», — сказал специалист.
Он напомнил, что проблема со взломом «Госуслуг» фигурировала ещё в 2021-м и 2022 годах. В тот период осуществлялся массовый фишинг по российскому сегменту. И в результате воровались учётные данные для «Госуслуг».
Однако он уточнил, что тогда ещё не стояла обязательная двухфакторная аутентификация пользователя через SMS.
«Её можно было в настройках включить, но не все этим пользовались. Результатом этого стало то, что огромное количество пользователей оказались взломаны. И потом их аккаунты использовались, например, для получения микрозаймов, которые ложатся долговым бременем на жертву», — сказал Бедеров.