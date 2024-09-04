Киберэксперт Бедеров рассказал, как минимизировать риск взлома «Госуслуг»

«Её можно было в настройках включить, но не все этим пользовались. Результатом этого стало то, что огромное количество пользователей оказались взломаны. И потом их аккаунты использовались, например, для получения микрозаймов, которые ложатся долговым бременем на жертву», — сказал Бедеров.