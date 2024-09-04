Купальный сезон в Ростове продлили до 1 октября

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Горожанам и гостям города разрешили плавать в водоемах еще месяц из-за жаркой погоды. Отдыхающие смогут посещать специально оборудованные пляжи, где дежурят спасатели и медики.
Всего в донской столице работают три пляжа: на Зеленом острове, частный пляж «Каррера» и возле Ворошиловского моста. Власти собирались открыть еще пляж у Северного водохранилища, но к открытию сезона он его не успели подготовить.
В других районах Ростовской области вопрос продления купального сезона решает местный глава. Не исключено, что в северной части региона остановятся на 1 сентября, как и планировалось изначально.
Ранее RostovGazeta сообщала о нашествии комаров в Таганроге. Полчища насекомых атаковали парки и кафе у воды.