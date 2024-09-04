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Published Сегодня, 05:34

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Updated Сегодня, 05:36

Купальный сезон в Ростове продлили до 1 октября

Купальный сезон в Ростове продлили до 1 октября

4 сентября 2024, 05:34
Фото: 1MI
Купальный сезон в Ростове продлили до 1 октября
Второй год подряд в Ростове-на-Дону до 1 октября продлили купальный сезон, сообщает ДПЧС региона.

Горожанам и гостям города разрешили плавать в водоемах еще месяц из-за жаркой погоды. Отдыхающие смогут посещать специально оборудованные пляжи, где дежурят спасатели и медики.

Всего в донской столице работают три пляжа: на Зеленом острове, частный пляж «Каррера» и возле Ворошиловского моста. Власти собирались открыть еще пляж у Северного водохранилища, но к открытию сезона он его не успели подготовить.

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В других районах Ростовской области вопрос продления купального сезона решает местный глава. Не исключено, что в северной части региона остановятся на 1 сентября, как и планировалось изначально.

Ранее RostovGazeta сообщала о нашествии комаров в Таганроге. Полчища насекомых атаковали парки и кафе у воды.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростов-на-Дону#Спасатели#Купальный сезон#Северное водохранилище#Пляжи#ДПЧС
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