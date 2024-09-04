Марка «Легенда Байкала» стала официальной водой ВЭФ во Владивостоке

Руководитель компании «Байкал Аква» Александр Чернышев заявил на площадке ВЭФ, что после достижения лидерства на российском рынке воды в стекле компания собирается увеличить производительность. Для этого строятся новые заводы в городе Байкальске Иркутской области и на юге России. Также планируется выпуск новой продукции, включая напитки на основе байкальской воды и воду в категориях L-Ice и Limited edition.