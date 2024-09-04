Марка «Легенда Байкала» стала официальной водой ВЭФ во Владивостоке

Posted 4 сентября, 17:42
Published 4 сентября, 17:42
Modified 4 сентября, 17:44
Updated 4 сентября, 17:44
Эта вода отличается высоким уровнем природного кислорода (12 мг на литр воды) и имеет pH, соответствующий человеческому организму (от 7,2 до 8,2). Такой напиток хорошо усваивается организмом, пишет vostokmedia.com.
На данный момент «Легенда Байкала» — это известный бренд, который создал рынок байкальской воды в России. Завод компании — единственный в стране, который расположен прямо на берегу Байкала. При этом добыча воды производится непосредственно из озера на глубине 400 метров.
Руководитель компании «Байкал Аква» Александр Чернышев заявил на площадке ВЭФ, что после достижения лидерства на российском рынке воды в стекле компания собирается увеличить производительность. Для этого строятся новые заводы в городе Байкальске Иркутской области и на юге России. Также планируется выпуск новой продукции, включая напитки на основе байкальской воды и воду в категориях L-Ice и Limited edition.
Сегодня все больше людей выбирают воду именно в стекле. Стекло как материал для упаковки считается более экологичным, и многие предпочитают его именно по этой причине.
Известно, что регулярное употребление воды укрепляет иммунитет, способствует восстановлению после физических нагрузок и повышает работоспособность. Поэтому люди, заботясь о своем здоровье, не пренебрегают качеством воды.
Таким образом, рынок питьевой воды в России, как и в других странах, остается перспективным.