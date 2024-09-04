На Театральной площади Ростова-на-Дону высадят новые деревья

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Ранее в Ростове-на-Дону снесли аварийные и угрожающие жизни людей деревья, а также насаждения, мешавшие строительным и ремонтным работам. Чтобы восполнить потери, в городе высадят новые деревья. Власти города планируют использовать хвойные породы и лиственницы.
Добавим, что вырубка зеленых насаждений всегда вызывает бурные обсуждения в обществе. В частности, издание сообщает о сносе многолетних тополях и декоративных шелковицах во время реставрации фонтана «Атланты».
Напомним, что ранее огромных размеров тополь рухнул на два других дерева и парализовал движение в Ростове-на-Дону.