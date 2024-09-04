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На Театральной площади Ростова-на-Дону высадят новые деревья

На Театральной площади Ростова-на-Дону высадят новые деревья

4 сентября 2024, 18:19
Фото: 1MI
На Театральной площади Ростова-на-Дону высадят новые деревья
В Ростове-на-Дону планируется комплексное озеленение территории вблизи Театральной площади, сообщает «Молот» со ссылкой на городскую администрацию.

Ранее в Ростове-на-Дону снесли аварийные и угрожающие жизни людей деревья, а также насаждения, мешавшие строительным и ремонтным работам. Чтобы восполнить потери, в городе высадят новые деревья. Власти города планируют использовать хвойные породы и лиственницы.

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Добавим, что вырубка зеленых насаждений всегда вызывает бурные обсуждения в обществе. В частности, издание сообщает о сносе многолетних тополях и декоративных шелковицах во время реставрации фонтана «Атланты».

Напомним, что ранее огромных размеров тополь рухнул на два других дерева и парализовал движение в Ростове-на-Дону.

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