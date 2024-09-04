На Театральной площади Ростова-на-Дону высадят новые деревья

Ранее в Ростове-на-Дону снесли аварийные и угрожающие жизни людей деревья, а также насаждения, мешавшие строительным и ремонтным работам. Чтобы восполнить потери, в городе высадят новые деревья. Власти города планируют использовать хвойные породы и лиственницы.