Обыски прошли у председателя Пролетарского райсуда Ростовской области

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
В среду, 4 сентября, в Ростовской области сотрудники силовых ведомств нагрянули с обысками Пролетарский районный суд, а также в дом к его председателю Алексею Берестовому.
Свою должность он занимается с февраля 2021 года. До этого четыре года он работал судьей Советского районного суда в Ростове-на-Дону. По данным издания, силовики заинтересовались именно прошлым местом работы Берестового.
Напомним, что в 2023 году было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой. Однако связаны ли обыски у Берестового именно с этим делом, пока неизвестно.
Официального подтверждения информации об оперативных мероприятиях не поступало. Она будет уточняться.
Двумя днями ранее обыски прошли у председателя Октябрьского суда в Ростове-на-Дону Денису Лукьянову. По информации ТАСС, его подозревают в посредничестве во взятке.