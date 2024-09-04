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Updated Сегодня, 17:04

Обыски прошли у председателя Пролетарского райсуда Ростовской области

Обыски прошли у председателя Пролетарского райсуда Ростовской области

4 сентября 2024, 17:02
Фото: Изображение Midjourney
Обыски прошли у председателя Пролетарского райсуда Ростовской области
В Ростовской области силовики нагрянули с обыском к председателю Пролетарского районного суда Алексею Берестовому, сообщает 1Rnd со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

В среду, 4 сентября, в Ростовской области сотрудники силовых ведомств нагрянули с обысками Пролетарский районный суд, а также в дом к его председателю Алексею Берестовому.

Свою должность он занимается с февраля 2021 года. До этого четыре года он работал судьей Советского районного суда в Ростове-на-Дону. По данным издания, силовики заинтересовались именно прошлым местом работы Берестового.

Напомним, что в 2023 году было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой. Однако связаны ли обыски у Берестового именно с этим делом, пока неизвестно.

Официального подтверждения информации об оперативных мероприятиях не поступало. Она будет уточняться.

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Двумя днями ранее обыски прошли у председателя Октябрьского суда в Ростове-на-Дону Денису Лукьянову. По информации ТАСС, его подозревают в посредничестве во взятке.

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