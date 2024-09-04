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Пивоварню за 58 млн рублей продают в Ростове-на-Дону

Пивоварню за 58 млн рублей продают в Ростове-на-Дону

4 сентября 2024, 06:22
Фото: Авито
Пивоварню за 58 млн рублей продают в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону выставили на продажу пивоварню и ресторанный комплекс, объявление размещено в тематическом сервисе.

Комплекс находится на улице Доватора и стоит 58,5 миллиона рублей. Площадь помещения достигает 288 квадратных метров, к нему также прилагается пять соток земли.

«Мощность производства при односменной работe — 60 тонн в месяц. В производстве 8 сортов пива, 4 сорта медовухи, крафтовый сидр», — написал владелец.

Конный клуб за 85 млн рублей продают в Ростовской области
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Фото: Авито

Он добавил, что ресторан может вместить 60 человек, также есть летняя площадка. Кроме того, предусмотрены пять соток свободной земли под застройку.

Ранее мы писали о том, что в Ростове продают сеть баров и пивных магазинов за 53 миллиона рублей.

Читайте также о том, как бывший мэр Шахт Станиславов открыл пивной завод.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Продажа#Ресторан#Пивоварня
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