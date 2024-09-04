Пивоварню за 58 млн рублей продают в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Комплекс находится на улице Доватора и стоит 58,5 миллиона рублей. Площадь помещения достигает 288 квадратных метров, к нему также прилагается пять соток земли.
«Мощность производства при односменной работe — 60 тонн в месяц. В производстве 8 сортов пива, 4 сорта медовухи, крафтовый сидр», — написал владелец.
Он добавил, что ресторан может вместить 60 человек, также есть летняя площадка. Кроме того, предусмотрены пять соток свободной земли под застройку.
Ранее мы писали о том, что в Ростове продают сеть баров и пивных магазинов за 53 миллиона рублей.
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