Почему специалисты из госпредприятий не приживаются в частных компаниях

Вот пример. Несколько сотрудников конструкторского бюро государственного предприятия решили, что они стоят дорого и имеют высокую ценность на рынке труда, поэтому перешли в частную группу компаний, где им предложили большую зарплату. Однако из пятерых сотрудников, принятых на работу, трое уволились в течение трех месяцев, а двое находятся на грани увольнения. Новая корпоративная культура, отличные правила внутреннего распорядка, строгая ориентация на результат и четкая оценка эффективности оказались шоком для тех, кто раньше работал в государственном предприятии.