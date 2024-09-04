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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Почему сотрудники не уживаются в частных компаниях после бюрократических

Почему специалисты из госпредприятий не приживаются в частных компаниях

4 сентября 2024, 11:45
Фото: 1MI
Почему сотрудники не уживаются в частных компаниях после бюрократических
В России в бизнес-ориентированных и бюрократических компаниях все процессы выстроены по-разному. Чем они отличаются, рассказал доктор экономических наук Арсений Брыкин.

Центр социального проектирования «Платформа» со ссылкой на слова эксперта пишет, что компании, в которых государство владеет частью капитала, следуют определенной стратегии развития. В то время как те, кто выбрал коммерческий путь, находятся на своей волне.

В организациях, работающих по бюрократической модели, все процессы зависят от расписания и приоритетов высшего руководства. На передний план ставится оперативная продуктивность, а не долгосрочная конкурентоспособность. Например, можно заработать одобрение за значительное урезание затрат через закрытие отделов разработчиков. Важно успеть сменить место работы в течение года, прежде, чем станет ясно, что отсутствие разработчиков приводит компанию к застою и разрушению.

В организациях, работающих по бюрократической модели, все процессы зависят от расписания и приоритетов высшего руководства.В организациях, работающих по бюрократической модели, все процессы зависят от расписания и приоритетов высшего руководства.
В организациях, работающих по бюрократической модели, все процессы зависят от расписания и приоритетов высшего руководства.
Фото: 1MI

В бизнес-ориентированных компаниях ситуация отличается. В таких организациях главной ценностью является прибыль. В идеальной модели все сотрудники направляют свои усилия на ее увеличение.

Бизнес-ориентированные и бюрократические организации имеют разные принципы целеполагания и разное функционирование. Для каждой компании свойствен свой тип сотрудников, которые могут с ними уживаться.

Вот пример. Несколько сотрудников конструкторского бюро государственного предприятия решили, что они стоят дорого и имеют высокую ценность на рынке труда, поэтому перешли в частную группу компаний, где им предложили большую зарплату. Однако из пятерых сотрудников, принятых на работу, трое уволились в течение трех месяцев, а двое находятся на грани увольнения. Новая корпоративная культура, отличные правила внутреннего распорядка, строгая ориентация на результат и четкая оценка эффективности оказались шоком для тех, кто раньше работал в государственном предприятии.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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